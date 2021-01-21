Фазель: IIHF не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 🔊 Воспроизвести Ранее Литва выразила готовность помочь Латвии с проведением турнира в 2021 году











Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.



В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021.



"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните]. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла". Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021."У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните]. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла". "Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира - это дает им большое преимущество перед Литвой. Премьер-министр Литвы поняла нашу позицию. Она сказала, что Литва готова помочь, если у IIHF будут какие-то трудности", - добавил президент организации.



Фазель подчеркнул, что в Литве есть хорошая арена для проведения матчей чемпионата мира, но у страны нет опыта организации подобного события.



Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге. Однако в понедельник совет IIHF лишил столицу Белоруссии права принять матчи турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Инф. "Обзора", ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: Фазель, IIHF, Литва, чемпионат мира, Латвия, Минск, ЧМ-2021, хоккей — статья прочитана 78 раз Комментарии