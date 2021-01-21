Фазель: IIHF не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира

Ранее Литва выразила готовность помочь Латвии с проведением турнира в 2021 году
Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021.
"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните]. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла".
Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы для проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.
В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021.
"У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы [Ингридой Шимоните]. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам, - сказал Фазель. - У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла".
"Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира - это дает им большое преимущество перед Литвой. Премьер-министр Литвы поняла нашу позицию. Она сказала, что Литва готова помочь, если у IIHF будут какие-то трудности", - добавил президент организации.
Фазель подчеркнул, что в Литве есть хорошая арена для проведения матчей чемпионата мира, но у страны нет опыта организации подобного события.
Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге. Однако в понедельник совет IIHF лишил столицу Белоруссии права принять матчи турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.
Фазель подчеркнул, что в Литве есть хорошая арена для проведения матчей чемпионата мира, но у страны нет опыта организации подобного события.
Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге. Однако в понедельник совет IIHF лишил столицу Белоруссии права принять матчи турнира. Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.