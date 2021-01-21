Омбудсмен предлагает ратифицировать Стамбульскую конвенцию 🔊 Воспроизвести



Парламентский контролер Аугустинас Нормантас, который проводил расследование помощи лицам, перенесшим насилие в ближнем окружении, призывает ратифицировать Стамбульскую конвенцию о превенции и устранении насилия над женщинами в близком окружении.



Омбудсмен констатирует, что помощь жертвам насилия часто является недоступной, а лиц, вызвавших полицию, по-прежнему оставляют наедине с насильником, сообщило офис парламентского контролера.



А. Нормантас обращает внимание на то, что обычно первыми информацию о насилии в ближайшем окружении получают сотрудники полиции, однако, без очевидных признаков физического насилия, они не всегда фиксируют иные виды насилия.



По словам контролера, жертвы могут испытывать психологическое, экономическое насилие или преследование, которое часто обесценивается должностными лицами, поэтому зачастую досудебные расследования так и не начинаются, а уязвимых жертв оставляют наедине с насильником, поэтому они попадают в еще большую ситуацию небезопасности, испытывают еще больше насилия, угроз. Парламентский контролер Аугустинас Нормантас, который проводил расследование помощи лицам, перенесшим насилие в ближнем окружении, призывает ратифицировать Стамбульскую конвенцию о превенции и устранении насилия над женщинами в близком окружении.Омбудсмен констатирует, что помощь жертвам насилия часто является недоступной, а лиц, вызвавших полицию, по-прежнему оставляют наедине с насильником, сообщило офис парламентского контролера.А. Нормантас обращает внимание на то, что обычно первыми информацию о насилии в ближайшем окружении получают сотрудники полиции, однако, без очевидных признаков физического насилия, они не всегда фиксируют иные виды насилия.По словам контролера, жертвы могут испытывать психологическое, экономическое насилие или преследование, которое часто обесценивается должностными лицами, поэтому зачастую досудебные расследования так и не начинаются, а уязвимых жертв оставляют наедине с насильником, поэтому они попадают в еще большую ситуацию небезопасности, испытывают еще больше насилия, угроз. "Сотрудники полиции не во всех случаях идентифицируют признаки насилия в ближнем окружении, что обусловлено пробелами в организации оказании помощи пострадавшим. В ходе расследования Департамент полиции признал, что в отсутствие очевидных признаков физического насилия, когда возможно пострадавшее лицо отказывается или боится объяснить обстоятельства произошедшего, сложно доказать, что лицо на самом деле испытало насилие в ближнем окружении", – цитируются в пресс-релизе слова А. Нормантаса.



В отчете о расследовании также констатируется, что в Литве отмечается нехватка специалистов, предоставляющих помощь, мест безопасного проживания, ограничены возможности обеспечения бесплатными услугами транспортировки и оказания услуг предоставления места жительства.



Контролер также утверждает, что помощь оказывается лицам только в рабочие дни, а услуги не всегда эффективны, не всем лицам, испытывающим насилие в ближнем окружении, услуги этих субъектов финансово и географически доступны, и не всегда они эффективно улучшают положение пострадавших, поэтому необходимо повышать качество и доступность социальных услуг для жертв.



"На самом деле и распространение информации о помощи лицам, испытавшим насилие в ближнем окружении, не является достаточным, поскольку лица зачастую не знаю, куда обращаться и где такую помощь искать, это особо актуально в районах, отдаленных от крупных городов Литвы", – отметил А. Нормантас.



Ратификация Стамбульской конвенции внесено в коалиционное соглашение правоцентристской коалиции в список работ, по которым мнения консерваторов и их партнеров либералов расходятся. В этом разделе говорилось, что партнеры будут прилагать усилия для того, чтобы принять и реализовать конвенцию в рационально необходимые для рассмотрения сроки.



Так называемую Стамбульскую конвенцию на ратификацию в сейм внесла еще бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, однако этот процесс застрял, поскольку политики не могут договориться по некоторым положениям документа.



Католическая Церковь и часть политиков утверждают, что после ратификации конвенции Литве придется менять понятие пола и внедрять положения о гомосексуализме.



Некоторые депутаты консервативных взглядов утверждают, что конвенция внесет сумятицу в законодательную базу и навредит реализации семейной политики.



Литва подписала Конвенцию Совета Европы о превенции и устранении насилия над женщинами в близком окружении в 2013 году. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: насилие, равенство, пол, Стамбульская конвенция География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии