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Жители Сербии начали подавать в суд на НАТО за бомбардировки
Граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку Косово в 1999 году. Тогда войска альянса, вопреки международным конвенциям, сбрасывали на город бомбы с обедненным ураном.
Военнослужащие и полицейские, получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов, намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники.
Сторону потерпевших представляет сербский юрист Срджан Алексич — он на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления. Об этом сообщает .
news.rambler.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
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