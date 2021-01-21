Жители Сербии начали подавать в суд на НАТО за бомбардировки 🔊 Воспроизвести



Граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку Косово в 1999 году. Тогда войска альянса, вопреки международным конвенциям, сбрасывали на город бомбы с обедненным ураном.



Военнослужащие и полицейские, получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов, намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники.



Сторону потерпевших представляет сербский юрист Срджан Алексич — он на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления. Об этом сообщает Граждане Сербии впервые обратились в суд, требуя от НАТО компенсации за бомбардировку Косово в 1999 году. Тогда войска альянса, вопреки международным конвенциям, сбрасывали на город бомбы с обедненным ураном.Военнослужащие и полицейские, получившие высокую дозу облучения от радиоактивных снарядов, намерены добиться компенсации за утраченное здоровье. От лица тех, кто уже умер, выступают родственники.Сторону потерпевших представляет сербский юрист Срджан Алексич — он на протяжении многих лет собирал доказательства военного преступления. Об этом сообщает . news.rambler.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: суд, иск, Сербия, Югославия, Босния, раздел — статья прочитана 117 раз Комментарии