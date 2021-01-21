Обзор аэропортов Литвы 2020 года – года крупнейших вызовов для авиации 🔊 Воспроизвести







Все три аэропорта Литвы за 2020 год приняли 1,8 млн человек (-72% по сравнению с 2019 годом), были обслужены 30 тысяч полетов (-52% по сравнению с 2019 годом). Прогнозы аэропортов Литвы показывают, что в 2021 году удастся восстановить примерно половину пассажиропотока 2019 года.



«Вне всякого сомнения прошлый год стал крупнейшим вызовом в истории авиации, пандемия повлияет и на результаты этого года. Но все же исследования показывают, что спрос на перелеты очень высок, желание людей и необходимость передвижения никуда не исчезли, что позволяет спрогнозировать достаточно быстрое восстановление, которое, мы очень на это надеемся, превысит наши прогнозы. Все же авиация продолжает принимать бессчетное количество вызовов в связи с ограничениями, введенными на время пандемии, и, несмотря на продвижение в направлении стандартизации на межгосударственном уровне, мы все еще должны решить немало вопросов для того, чтобы процесс перелетов стал более удобным», – комментирует руководитель отдела авиационных услуг аэропортов Литвы Ауримас Стиклюнас, говорится в пресс-релизе компании «Вне всякого сомнения прошлый год стал крупнейшим вызовом в истории авиации, пандемия повлияет и на результаты этого года. Но все же исследования показывают, что спрос на перелеты очень высок, желание людей и необходимость передвижения никуда не исчезли, что позволяет спрогнозировать достаточно быстрое восстановление, которое, мы очень на это надеемся, превысит наши прогнозы. Все же авиация продолжает принимать бессчетное количество вызовов в связи с ограничениями, введенными на время пандемии, и, несмотря на продвижение в направлении стандартизации на межгосударственном уровне, мы все еще должны решить немало вопросов для того, чтобы процесс перелетов стал более удобным», – комментирует руководитель отдела авиационных услуг аэропортов Литвы Ауримас Стиклюнас, говорится в пресс-релизе компании Lietuvos oro uostai (LTOU).



«Хотя большая часть факторов, влияющих на ход ситуации в авиации, имеют глобальный характер, однако аэропорты Литвы уже утвердили весьма ясный внутренний план действий, описывающий меры для скорейшего и беспроблемного восстановления пассажирской авиации. В настоящее время мы видим, что возрождение может начаться в середине весны, поэтому уже сейчас мы вместе с широким кругом своих партнеров активно готовимся к этому по всем направлениям», – утверждает А. Стиклюнас.











Результаты аэропортов



В течение 2020 года в Вильнюсском аэропорту обслужено 1,3 млн пассажиров (-74%), в Каунасском аэропорту – 369 тысяч (-685), а в Палангском аэропорту – 124 тысячи пассажиров (-63%).



Хотя пандемия сильно повлияла на уменьшение пассажиропотока, однако общее количество предлагаемых в аэропортах Литвы различных направлений сравнительно не уменьшилось – в 2020 году пассажиры могли выбирать из 72 направлений (в 2019 году из было 92).



По словам представителей аэропортов Литвы, несмотря на то, что 2020 год стал наиболее сложным для пассажиров из-за различных ограничений, введенных в большинстве стран для остановки пандемии, авиационные компании старались сохранить высокое предложение мест для того, чтобы предоставить пассажирам как можно больше возможностей для передвижения. Средняя заполняемость самолета (соотношение предложенных на рынке и фактически занятых мест) в прошлом году достигала 55%, это показывает, что большая часть авиационных компаний прикладывает огромные усилия для скорейшего возрождения пассажирской авиации.



Из-за выросшей по всему миру потребности международных грузовых перевозок воздушным транспортом, увеличившегося спроса на эл. торговлю и медицинские грузы в аэропортах Литвы увеличился общий грузопоток: в прошлом году количество грузов выросло на 16% и составило почти 20 тысяч тонн. Самый крупный рост зафиксирован именно в Каунасском аэропорту (увеличение грузопотока на 70%).







Глобальные тенденции в 2021 году



По словам руководителя отдела авиационных услуг аэропортов Литвы, пока что сложно сказать, какие требования станут универсальными на межгосударственном уровне, одно можно утверждать уверенно: процесс перелетов будет дополнен определенными требованиями.



«Вероятно, что часть требований к безопасности, действующие в настоящее время в аэропортах и на воздушных судах, сохранятся на более длительное время. Это, скорее всего, будет обязательное ношение масок в аэропорту и самолете, наличие справки с результатами отрицательного теста, вакцинации или имеющихся антител. На то, что часть требований сохранится, указывают и имеющиеся изменения в инфраструктуре аэропортов, не исключением стали и аэропорты Литвы, где уже внедрены и продолжают внедряться дополнительные меры к проектам в области новых потребностей передвижения», – утверждает А. Стиклюнас.



По словам эксперта, на рынке авиации и в регулирующих его инстанциях уже ведутся разговоры об идее соответствующего «дорожного паспорта» с необходимой информацией о путешественнике, однако говорить о том, что такое решение войдет в обыденность, еще рано.



Об аэропортах Литвы



К сети аэропортов Литвы принадлежат три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В 2020 году в аэропортах Литвы обслужены 1,8 млн пассажиров и 30 тысяч полетов. По словам эксперта авиации, начинающаяся в настоящее время в стране массовая вакцинация и отмена ограничений на передвижение на межгосударственном уровне станут одними из самых существенных факторов для возрождения пассажирской авиации.«Хотя большая часть факторов, влияющих на ход ситуации в авиации, имеют глобальный характер, однако аэропорты Литвы уже утвердили весьма ясный внутренний план действий, описывающий меры для скорейшего и беспроблемного восстановления пассажирской авиации. В настоящее время мы видим, что возрождение может начаться в середине весны, поэтому уже сейчас мы вместе с широким кругом своих партнеров активно готовимся к этому по всем направлениям», – утверждает А. Стиклюнас.В течение 2020 года в Вильнюсском аэропорту обслужено 1,3 млн пассажиров (-74%), в Каунасском аэропорту – 369 тысяч (-685), а в Палангском аэропорту – 124 тысячи пассажиров (-63%).Хотя пандемия сильно повлияла на уменьшение пассажиропотока, однако общее количество предлагаемых в аэропортах Литвы различных направлений сравнительно не уменьшилось – в 2020 году пассажиры могли выбирать из 72 направлений (в 2019 году из было 92).По словам представителей аэропортов Литвы, несмотря на то, что 2020 год стал наиболее сложным для пассажиров из-за различных ограничений, введенных в большинстве стран для остановки пандемии, авиационные компании старались сохранить высокое предложение мест для того, чтобы предоставить пассажирам как можно больше возможностей для передвижения. Средняя заполняемость самолета (соотношение предложенных на рынке и фактически занятых мест) в прошлом году достигала 55%, это показывает, что большая часть авиационных компаний прикладывает огромные усилия для скорейшего возрождения пассажирской авиации.Из-за выросшей по всему миру потребности международных грузовых перевозок воздушным транспортом, увеличившегося спроса на эл. торговлю и медицинские грузы в аэропортах Литвы увеличился общий грузопоток: в прошлом году количество грузов выросло на 16% и составило почти 20 тысяч тонн. Самый крупный рост зафиксирован именно в Каунасском аэропорту (увеличение грузопотока на 70%).По словам руководителя отдела авиационных услуг аэропортов Литвы, пока что сложно сказать, какие требования станут универсальными на межгосударственном уровне, одно можно утверждать уверенно: процесс перелетов будет дополнен определенными требованиями.«Вероятно, что часть требований к безопасности, действующие в настоящее время в аэропортах и на воздушных судах, сохранятся на более длительное время. Это, скорее всего, будет обязательное ношение масок в аэропорту и самолете, наличие справки с результатами отрицательного теста, вакцинации или имеющихся антител. На то, что часть требований сохранится, указывают и имеющиеся изменения в инфраструктуре аэропортов, не исключением стали и аэропорты Литвы, где уже внедрены и продолжают внедряться дополнительные меры к проектам в области новых потребностей передвижения», – утверждает А. Стиклюнас.По словам эксперта, на рынке авиации и в регулирующих его инстанциях уже ведутся разговоры об идее соответствующего «дорожного паспорта» с необходимой информацией о путешественнике, однако говорить о том, что такое решение войдет в обыденность, еще рано.К сети аэропортов Литвы принадлежат три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В 2020 году в аэропортах Литвы обслужены 1,8 млн пассажиров и 30 тысяч полетов. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: Литва, Обзор, аэропорт География: Литва, Каунас — статья прочитана 82 раза Комментарии