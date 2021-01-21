ССР Литвы: есть риск формирования черного рынка вакцины от COVID-19 🔊 Воспроизвести



Служба спецрасследований (ССР) Литвы сообщила, что все чаще получает данные о риске формирования "черного рынка" вакцин от COVID-19.



"Мы получаем все больше информации, и не только в Литве есть риск того, что может сформироваться "черный рынок" вакцин", – заявил в четверг на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы директор ССР Жидрунас Барткус.



Он утверждает, что в данный момент нет данных о том, что такой процесс происходит в Литве, однако риск возникает. По словам Ж. Барткуса, зачатки "черного рынка" есть в других странах.



Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии "черного рынка". Служба спецрасследований (ССР) Литвы сообщила, что все чаще получает данные о риске формирования "черного рынка" вакцин от COVID-19."Мы получаем все больше информации, и не только в Литве есть риск того, что может сформироваться "черный рынок" вакцин", – заявил в четверг на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы директор ССР Жидрунас Барткус.Он утверждает, что в данный момент нет данных о том, что такой процесс происходит в Литве, однако риск возникает. По словам Ж. Барткуса, зачатки "черного рынка" есть в других странах.Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии "черного рынка". По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количества вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз.



"Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о размере риска, о том, что эта шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на "черный рынок", – сказал Ж. Барткус.



Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.



По данным Департамента статистики, в данный момент первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.



В Литве идет вакцинация прививками компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, черный рынок, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии