Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины Спутник V 🔊 Воспроизвести



Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, передает



"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", - отметили в фонде.



Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА Новости "РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", - отметили в фонде.Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.



"Венгрия - первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева. РИА Новости Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, ЕС, вакцинация, испытание, коронавирус, Спутник V, Вегрия — статья прочитана 177 раз Комментарии