Главная >> Новости >> общество, здоровье, в Европе >> Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины "Спутник V"

Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины Спутник V



Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА Новости.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", - отметили в фонде.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

"Венгрия - первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
РИА Новости
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: вакцина, ЕС, вакцинация, испытание, коронавирус, Спутник V, Вегрия
статья прочитана 177 раз
добавлена сегодня, 21 января, 12:14

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка