Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Евростат: соотношение госдолга с ВВП в Литве ниже среднего в ЕС



В третьем квартале прошлого года долг сектора власти в Литве составил 22,4 млрд евро и достигал 45,9% внутреннего валового продукта (ВВП) – этот показатель был ниже среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.



Долг властей Латвии составил 13,2 млрд евро или 44,6% ВВП, а Эстонии – 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП. Эстонский показатель был самым низким в ЕС.



Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где долг власти составляет 199,9% ВВП.



По данным Евростата, совокупный долг властей стран ЕС составил 89,8% ВВП блока, а только государств еврозоны – 97,31% ВВП.



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Литве не стоит бояться кредитов и поддерживать экономику, поскольку во время коронакризиса самым важным является сохранение рабочих мест, заявила литовский министр финансов Гитаре Скайсте. В третьем квартале прошлого года долг сектора власти в Литве составил 22,4 млрд евро и достигал 45,9% внутреннего валового продукта (ВВП) – этот показатель был ниже среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.Долг властей Латвии составил 13,2 млрд евро или 44,6% ВВП, а Эстонии – 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП. Эстонский показатель был самым низким в ЕС.Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где долг власти составляет 199,9% ВВП.По данным Евростата, совокупный долг властей стран ЕС составил 89,8% ВВП блока, а только государств еврозоны – 97,31% ВВП.* * *Литве не стоит бояться кредитов и поддерживать экономику, поскольку во время коронакризиса самым важным является сохранение рабочих мест, заявила литовский министр финансов Гитаре Скайсте. По ее словам, поддержание экономики и потребления поощряют и международные организации, а если не идти на то, бизнес потерпит крах, и будут утрачены рабочие места, что принесет большие убытки, чем рост долга.



"Возможности для заимствований действительно хорошие, поскольку применяется правило пакта стабильности, а также начинается дискуссия о том, сколько еще оно будет применяться в ближайшее время. Мне кажется, что, прежде всего, следует думать о том, как сохранить рабочие места", – сказала Г. Скайсте в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Министр также акцентировала важность того, чтобы все меры поощрения экономики, финансируемые за счет кредитов, были взвешенными.



"Одновременно, все международные организации подчеркивают, что все меры, которые мы предпринимаем за счет заимствованных средств, должны быть очень четко взвешены, чтобы понять какой эффект это дает, и чтобы все же не раздавать денег слишком долго и тогда, когда на самом деле не нужно", – сказала Г. Скайсте.



Госдолг Литвы в этом году должен составить 51,9% ВВП, когда в прошлом году он достигал 47,5%. В конце 2019 года он составлял 36,3% ВВП.



В данный момент в госбюджете заложен 7-процентный дефицит, в основном это обусловлено дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса.



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Литовский бизнес предлагает новой власти создать эффективную и прогнозируемую налоговую систему, отказавшись от исключительных тарифов налогов для отдельных видов бизнеса, а также не повышать налогообложение капитала.



Такие предложения выдвигает Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ), направившая их в четверг представителям власти.



"Первое, налоговая система должна быть эффективной и прогнозируемой. Поэтому мы предлагаем пересмотреть правовое регулирование, решения, которые могут улучшить бизнес-климат", – заявил на презентации документа президент ЛКБ Андрюс Романовскис.



Вице-президент ЛКБ, финансовый аналитик Марюс Дубниковас подчеркнул, что Литва должна отказаться от так называемых секторных налогов, не повышать разрыв между налогообложением дивидендов в сравнении с другими Балтийскими странами, пересмотреть политику алкогольных акцизов, налогообложение водителей грузовиков, и далее сопротивляться регулирующему их деятельность Пакету мобильности ЕС.



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Коммерческие банки отмечают риски, связанные с транспортными компаниями в Литве, однако финансирование этого сектора должно расти, отметила литовская деловая газета Verslo zinios.



Руководитель службы бизнес-клиентов банка Swedbank в Литве Антанас Сагатаускас утверждает, что с третьего квартала 2020 года отмечается заметная активизация инвестиций, которая позволяет планировать рост портфеля кредитов транспортного сектора.



Глава службы бизнес-банкинга банка SEB Вилюс Юзикис также отмечает, что на рынке можно видеть, что крупные транспортные компании в этом году планируют увеличивать инвестиции в транспортный парк.



По данным Банка Литвы (Центробанка), в прошлом году портфель кредитов, предоставленных транспортным компаниям, сократился с 736 млн евро в первом квартале до 591 млн евро в третьем.



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Простои уже обошлись Литве в 820 млн евро, в этом году они достигнут 1 млрд евро



В прошлом году за отправленных в простой работников и вернувшихся после карантина Литовское государство выплатит 820 млн евро субсидий. Основанная их часть – 630 млн евро – будет выплачена работникам, вернувшимся из простоев, еще 190 млн евро – бывшим в простое во время карантина.



Субсидии выплачиваются, чтобы компании сохраняли рабочие места. В этом году на это планируется выделить значительно меньше – 180 млн евро.



Вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что субсидии возвращающимся из простоев работников были одной из самых дорогих средств помощи, и в этом году оно не будет продлено.



"Оно была значительно дороже, пожалуй, самая дорогая мера из тех, что предоставили во время первого карантина. (...) В планах нет ее возобновления. По крайней мере, в том объеме, который был, точно нет. Может ли быть другая мера для сохранения рабочих мест? Посмотрим", – сказал замминистра в Комитете по аудиту сейма.



В прошлом году субсидии выплачивались не только в период карантина, но и еще 6 месяцев после него, а в этом году – только один месяц после карантина и во время его.



Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что в прошлом году 25 тыс. компаний страны отправили в простои около 232 тыс. работников, а субсидии после простоев платились почти 260 тыс. человек.



По ее словам, основную часть субсидий за простои в прошлом году получили люди, задействованные в торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничном, ресторанном бизнеса, в сфере транспорта и туризма.



В начале января она говорила, что за январь и февраль за простои планируется выплатить около 100 млн евро, а в этом году в бюджете на это предусмотрено 180 млн евро.



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В связи с последними морозными днями потребление газа в Литве для производства теплоэнергии выросло в два раза по сравнению с началом января.



С учетом среднесуточной потребности в производстве теплоэнергии потребление газа выросло с 43 до 48 гигаватт-часов в сутки, свидетельствуют данные оператора системы передачи газа Amber Grid.



"В связи с внезапным падением температуры, природный газ становится первым источником энергии, необходимым для производства теплоэнергии для городов и населения", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.



В прошлом году в Литве было использовано 25,1 тераватт-часов газа – на 7% больше, чем в 2019 году. Потребителям Латвии, Эстонии и Финляндии было транспортировано 8 тераватт-часов – на 33% больше.



В прошлом году по трубопроводам Amber Grid было транспортировано 58 тераватт-часов газа, что на 4,5% больше, чем в2019 году.



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В прошлом году цена на электроэнергию в Литве была рекордно низкой – Litgrid



Оптовые цены на электроэнергию в Литве и в других Балтийских странах в 2020 году были рекордно низкими, утверждает системный оператор передачи электроэнергии Litgrid. По ее словам, впечатляющее снижение цен фиксировалось в других зонах торгов биржи Nord Pool.



Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве и в Латвии в 2020 году составила 34 евро за мегаватт-час, в Эстонии – 33,7 евро за мегаватт-час. По сравнению с 2019-ым цена в Литве и Латвии снизилась на 26%, а в Эстонии они снизилась более чем на 27%.



Самая низкая часовая цена электроэнергии в прошлом году в Балтийских странах составила минус 1,73 евро за киловатт-час – это означает, что продавцы электроэнергии должны были доплачивать покупателям.



"Хотя в конце года цены выросли, в целом в прошлом году фиксировалась самая низкая цена на электроэнергию с 2012 года, когда мы подключились к бирже электроэнергии Nord Pool. Вообще на всей бирже в прошлом году средняя годовая цена была самой низкой за 20 лет", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



По его словам, такое положение на рынке определено значительным ростом количества электроэнергии, производимой на ветряных установках, рекордно высоким уровнем водных резервов в Скандинавских странах, падением цены на нефть и газ, а также сократившимся спросом на электроэнергию.



52% потребности Литвы в электроэнергии в прошлом году удовлетворялось за счет импорта: 33% электроэнергии попало в Литву в прошлом году из третьих стран, 42% – из Скандинавии через через перемычку NordBalt, 19% было импортировано через границу с Латвией, и 5% - через перемычку LitPol Link с Польшей.



В 2020-ом годовое потребление электроэнергии в Литве было на 2% ниже, чем в 2019 году.



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После прокладки литовско-польского газопровода (GIPL) потребность в Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) только возрастет. По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, импортировать через терминал большие объемы газа намерена большая электростанция в Польше.



"Увеличить загруженность терминала мы сможем довольно быстро. В Польше, в Остроленке, планируется огромная газовая электростанция в 750 мегаватт, которая, как планируется, будет покупать газ именно через Клайпедский терминал. Это примерно одна треть всей мощности терминала", - сказал Д. Крейвис на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию в четверг.



Как пишет польская пресса, электростанцию в Остроленке начинали строить как электростанцию на угле, но в прошлом году проект был остановлен и принято решение строить электростанцию на газе. Она должна быть построена к 2023 году.



Подсчитано, что потребность в газе для блоов электростанции мощностью 1 гигаватт составит примерно 1 млрд кубометров в год, однако если мощность будет меньше (700-750 мегаватт), то потребность составит 500-750 млн кубометров газа. Последний сценарий с учетом потребностей рынка выглядит менее вероятным, пишет biznesalert.pl.



Как одну из альтернатив портал рассматривал возможность подключения электростанции к литовско-польскому газопроводу и получения газа не только из польских источников, но и через литовский ТСПГ. Однако, как пишет biznesalert.pl, газопровод GIPL позволит импортировать в Польшу до 1,9 млрд кубометров в год, поэтому такого количества может быть недостаточно, если иметь в виду и другие потребности страны.



Как пишет польский портал, электростанцию можно было бы подключить к газопроводу Jamal, однако это была сомнительная в экономическом плане инвестиций, тем более, что Польша не настроена импортировать газ из России.



Значит ли это, что Польша готова платить за дорогой заокеанский или норвежский сжиженный газ? инф."Обзор", BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, электроэнергия, Проценты, квоты, Оптовые География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии