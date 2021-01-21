Русских звезд НХЛ отстранили от тренировок 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Washington Capitals



Вместе с капитаном клуба наказаны и другие русские хоккеисты "Кэпиталз", сообщает



Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с партнёрами по команде — форвардом Евгением Кузнецовым, защитником Дмитрием Орловым и голкипером Ильёй Самсоновым — из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе отстранены от тренировок и игр за клуб, информирует сайт Национальной хоккейной лиги.



Сообщается, что русские игроки, собравшись вместе в номере отеля, нарушили правила соблюдения безопасности, связанные с нераспространением CoViD-19: не соблюдали положенную дистанцию и не носили медицинских масок. Вместе с капитаном клуба наказаны и другие русские хоккеисты "Кэпиталз", сообщает ЛАЙФ Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с партнёрами по команде — форвардом Евгением Кузнецовым, защитником Дмитрием Орловым и голкипером Ильёй Самсоновым — из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе отстранены от тренировок и игр за клуб, информирует сайт Национальной хоккейной лиги.Сообщается, что русские игроки, собравшись вместе в номере отеля, нарушили правила соблюдения безопасности, связанные с нераспространением CoViD-19: не соблюдали положенную дистанцию и не носили медицинских масок. — Мы очень расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и ещё раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с CoViD-19 продолжают действовать и все хоккеисты должны их соблюдать, — говорится в заявлении "Вашингтона".



Капитан команды Александр Овечкин уже принёс извинения за случившийся инцидент.



"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в раздевалке. Я сделаю выводы из этого", - сказал Александр Овечкин.



Помимо отстранения русских хоккеистов от тренировочного процесса в клубе и игр регулярного чемпионата НХЛ наложила на "столичных" штраф в размере 100 тысяч долларов. Срок действия дисквалификации игроков не уточняется. life.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: нарушение, штраф, Овечкин, НХЛ, карантин — статья прочитана 224 раза Комментарии