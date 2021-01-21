О коронавирусе в Литве сегодня, 21 января 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1274 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 32 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 2581 человек.



Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 тыс. 819 случаев COVID-19, 113 тыс. 364 человека выздоровели, 56 тыс. 599 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончались 2554 человека.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.



За минувшие сутки было взято 10 тыс.106 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 840 тыс. 329.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1274 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 32 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 2581 человек.Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 173 тыс. 819 случаев COVID-19, 113 тыс. 364 человека выздоровели, 56 тыс. 599 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончались 2554 человека.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8262 человека.За минувшие сутки было взято 10 тыс.106 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 840 тыс. 329. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии