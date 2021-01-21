Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС обуздание ситуации с COVID-19 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с лидерами стран Евросоюза действия сообщества по контролю над ситуацией с COVID-19.



На удаленном заседании Совета руководителей ЕС внимание будет уделено приобретению вакцины от COVID-19 и слаженной реализации стратегий вакцинации в государствах-членах.



В среду правительство, утвердившее согласованные позиции страны, сообщило, что также намерено вести консультации об ускорении вакцинации, отслеживании мутаций вируса, о возможностях повышения мощностей по производству прививок, а также возможности делиться вакцинами с третьим странами.



Главы государств также планируют обсудить координированную коммуникацию и борьбу с дезинформацией с тем, чтобы повысить доверие общества к вакцине, рассмотреть шаги по возможному координированному смягчению ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации. В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с лидерами стран Евросоюза действия сообщества по контролю над ситуацией с COVID-19.На удаленном заседании Совета руководителей ЕС внимание будет уделено приобретению вакцины от COVID-19 и слаженной реализации стратегий вакцинации в государствах-членах.В среду правительство, утвердившее согласованные позиции страны, сообщило, что также намерено вести консультации об ускорении вакцинации, отслеживании мутаций вируса, о возможностях повышения мощностей по производству прививок, а также возможности делиться вакцинами с третьим странами.Главы государств также планируют обсудить координированную коммуникацию и борьбу с дезинформацией с тем, чтобы повысить доверие общества к вакцине, рассмотреть шаги по возможному координированному смягчению ограничений при благоприятной эпидемиологической ситуации. Среди возможных мер рассматривается анкета места нахождения пассажира или сертификат о вакцинировании, которые могли бы облегчить поездки.



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Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве прошел, однако смягчение карантинных условий должно быть постепенным, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по социально-экономическим вопросам Симонас Крепшта.



"Действительно можно более твердо утверждать, что пик второй волны уже пройден, ситуация улучшается, но если мы будем смотреть на то, сколько людей болеют сейчас, то ситуация не такая, какой она была в августе или сентябре, (...) следует крайне внимательно оценивать смягчение ограничений, поскольку точно не хочется видеть ухудшения ситуации, а такой пример мы видели не один раз", – заявил С. Крепшта в интервью радиостанции Lietuvos radijas.



"Мы уже видели несколько недель назад первые признаки того, что этот самый высокий пик пандемии, когда мы отмечали наибольшее количество заражений, был на стыке года, и каждая неделя января приносила сокращение случаев. По существу у нас есть четыре недели сокращения случаев, по сравнению с прошлой неделей, и, похоже, что и эта неделя пока не меняет эти хорошие тенденции", – комментировал ситуацию советник.



В среду сообщалось, что за минувшие сутки в стране были выявлены 1232 новых случаев COVID-19. Национальный центр общественного здоровья информировал, что инфекционное заболевание сейчас распространяется в домах опеки и домах престарелых, на предприятиях и в детских садах.



В целом в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 168 тыс. 708 человек. Согласно данным, опубликованным в среду, от коронавируса в стране скончались 2494 человека. BNS Категории: политика, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 310 раз Комментарии