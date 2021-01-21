В. Успасских исключен из группы либералов в ЕП за гомофобские высказывания 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



В среду фракция либералов Европарламента исключила из своих рядов председателя литовской Партии труда (ПТ) Виктора Успасских за гомофобские высказывания.



Голосование во фракции Renew Europe было проведено в связи с видеозаписью В. Успасских, в которой политик использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".



Председатель политической группы Renew Europe, румынский политик Дачан Чолош заявил, что содержание видеозаписи совершенно неприемлемо, полно ненависти и откровенной гомофобии.



За исключения В. Успасских голосовали 72 европарламентария, шесть были против, шесть воздержались.



На минувшей неделе В. Успасских написал коллегам по фракции письмо с извинениями. Он признал, что использованные им слова были слишком грубыми, однако заверил, что не ставил целью оскорбить все ЛГБТ-сообщество, и обвинил политических оппонентов и СМИ в предвзятой подаче информации. В среду фракция либералов Европарламента исключила из своих рядов председателя литовской Партии труда (ПТ) Виктора Успасских за гомофобские высказывания.Голосование во фракции Renew Europe было проведено в связи с видеозаписью В. Успасских, в которой политик использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".Председатель политической группы Renew Europe, румынский политик Дачан Чолош заявил, что содержание видеозаписи совершенно неприемлемо, полно ненависти и откровенной гомофобии.За исключения В. Успасских голосовали 72 европарламентария, шесть были против, шесть воздержались.На минувшей неделе В. Успасских написал коллегам по фракции письмо с извинениями. Он признал, что использованные им слова были слишком грубыми, однако заверил, что не ставил целью оскорбить все ЛГБТ-сообщество, и обвинил политических оппонентов и СМИ в предвзятой подаче информации. Вызвавшие возмущение комментарии В. Успасских опубликовал во время прямой трансляции в фейсбуке на прошлой неделе.



"Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируется, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться", – сказал В. Успасских во время трансляции. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Успасских, фракция, оскорбление, извинение, ЛГБТ, ЕП, исключение География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии