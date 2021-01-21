Лидер социал-демократов Литвы берет на себя личную ответственность за проигрыш партии

Председатель оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас признает личную ответственность за проигрыш на парламентских выборах, некоторые старожилы партии призывают его не баллотироваться на новых выборах председателя.
В среду на заседании совета ЛСДП, посвященном оценке октябрьских парламентских выборов, Г. Палуцкас сказал, что плохие результаты партии определили и его собственные ошибки в стратегических решения, и шаги оппонентов, и неспособность донести свои программы.
"Это, несомненно, и мои собственные ошибки, как в некоторых стратегических, так и в других решениях, а также в личных поступках. Это качество наших совместных действий, изменение политической обстановки, и, несомненно, шаги политических оппонентов (...). Я оцениваю свою деятельность самокритично, однако я предлагал в президиуме и президиум небольшим перевесом голосов одобрил проект постановления, которым результаты выборов мы оцениваем как не оправдавшие ожиданий", – сказал Г. Палуцкас.
По его словам, на парламентских выборах произошли и организационные ошибки, ошибки в финансовом управлении, но существенной причиной, по его словам, стало то, что "социал-демократы показались избирателям ненужными".
"То есть, мы не смогли громко, четко и осмысленно объяснить избирателям, что мы записали в программе. Да, иногда я чувствовал себя как дирижер без оркестра, говорил один, когда многие из нас, лидеры и списка, и регионов, не знаю по каким причинам, удобно промолчали. Поэтому сегодня я действительно принимаю всю ответственность за эти результаты и абсолютно никого не обвиняю", – сказал он членам совета партии.
При этом он заверил, что партии вредит публичное выяснение отношение. Он также не одобряет попытки рассмотреть совместную работу с отколовшейся фракцией Социал-демократической трудовой партии.
Старожилы партии не скупились на критику председателю, а Витянис Повилас Андрюкайтис и другие призывали его не баллотироваться на предстоящих выборах главы партии, чтобы "можно было двигаться вперед и в мае реорганизовать команду".
Некоторые члены партии призывали В. Блинкявичюте принять участие в выборах председателя.
Также было принято решение 29 мая провести съезд партии, на котором объявить результаты выборов председателя. Сами выборы главы партии состояться при прямом тайном голосовании всех членов, 6-9 мая.
Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.
В октябре прошлого года на парламентских выборах ЛСДП осталась четвертой и получила 13 мандатов, поэтому осталась в оппозиции.
"То есть, мы не смогли громко, четко и осмысленно объяснить избирателям, что мы записали в программе. Да, иногда я чувствовал себя как дирижер без оркестра, говорил один, когда многие из нас, лидеры и списка, и регионов, не знаю по каким причинам, удобно промолчали. Поэтому сегодня я действительно принимаю всю ответственность за эти результаты и абсолютно никого не обвиняю", – сказал он членам совета партии.
При этом он заверил, что партии вредит публичное выяснение отношение. Он также не одобряет попытки рассмотреть совместную работу с отколовшейся фракцией Социал-демократической трудовой партии.
Старожилы партии не скупились на критику председателю, а Витянис Повилас Андрюкайтис и другие призывали его не баллотироваться на предстоящих выборах главы партии, чтобы "можно было двигаться вперед и в мае реорганизовать команду".
Некоторые члены партии призывали В. Блинкявичюте принять участие в выборах председателя.
Также было принято решение 29 мая провести съезд партии, на котором объявить результаты выборов председателя. Сами выборы главы партии состояться при прямом тайном голосовании всех членов, 6-9 мая.
Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.
В октябре прошлого года на парламентских выборах ЛСДП осталась четвертой и получила 13 мандатов, поэтому осталась в оппозиции.