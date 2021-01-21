Лидер социал-демократов Литвы берет на себя личную ответственность за проигрыш партии 🔊 Воспроизвести



Председатель оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас признает личную ответственность за проигрыш на парламентских выборах, некоторые старожилы партии призывают его не баллотироваться на новых выборах председателя.



В среду на заседании совета ЛСДП, посвященном оценке октябрьских парламентских выборов, Г. Палуцкас сказал, что плохие результаты партии определили и его собственные ошибки в стратегических решения, и шаги оппонентов, и неспособность донести свои программы.



"Это, несомненно, и мои собственные ошибки, как в некоторых стратегических, так и в других решениях, а также в личных поступках. Это качество наших совместных действий, изменение политической обстановки, и, несомненно, шаги политических оппонентов (...). Я оцениваю свою деятельность самокритично, однако я предлагал в президиуме и президиум небольшим перевесом голосов одобрил проект постановления, которым результаты выборов мы оцениваем как не оправдавшие ожиданий", – сказал Г. Палуцкас. Председатель оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас признает личную ответственность за проигрыш на парламентских выборах, некоторые старожилы партии призывают его не баллотироваться на новых выборах председателя.В среду на заседании совета ЛСДП, посвященном оценке октябрьских парламентских выборов, Г. Палуцкас сказал, что плохие результаты партии определили и его собственные ошибки в стратегических решения, и шаги оппонентов, и неспособность донести свои программы."Это, несомненно, и мои собственные ошибки, как в некоторых стратегических, так и в других решениях, а также в личных поступках. Это качество наших совместных действий, изменение политической обстановки, и, несомненно, шаги политических оппонентов (...). Я оцениваю свою деятельность самокритично, однако я предлагал в президиуме и президиум небольшим перевесом голосов одобрил проект постановления, которым результаты выборов мы оцениваем как не оправдавшие ожиданий", – сказал Г. Палуцкас. По его словам, на парламентских выборах произошли и организационные ошибки, ошибки в финансовом управлении, но существенной причиной, по его словам, стало то, что "социал-демократы показались избирателям ненужными".



"То есть, мы не смогли громко, четко и осмысленно объяснить избирателям, что мы записали в программе. Да, иногда я чувствовал себя как дирижер без оркестра, говорил один, когда многие из нас, лидеры и списка, и регионов, не знаю по каким причинам, удобно промолчали. Поэтому сегодня я действительно принимаю всю ответственность за эти результаты и абсолютно никого не обвиняю", – сказал он членам совета партии.



При этом он заверил, что партии вредит публичное выяснение отношение. Он также не одобряет попытки рассмотреть совместную работу с отколовшейся фракцией Социал-демократической трудовой партии.



Старожилы партии не скупились на критику председателю, а Витянис Повилас Андрюкайтис и другие призывали его не баллотироваться на предстоящих выборах главы партии, чтобы "можно было двигаться вперед и в мае реорганизовать команду".



Некоторые члены партии призывали В. Блинкявичюте принять участие в выборах председателя.



Также было принято решение 29 мая провести съезд партии, на котором объявить результаты выборов председателя. Сами выборы главы партии состояться при прямом тайном голосовании всех членов, 6-9 мая.



Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.



В октябре прошлого года на парламентских выборах ЛСДП осталась четвертой и получила 13 мандатов, поэтому осталась в оппозиции. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: выборы, глава, ответственность, соцдемы География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии