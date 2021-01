В Калифорнии обнаружен новый вариант коронавируса 🔊 Воспроизвести



Пока нет доказательств, что мутация коронавируса CAL.20C более смертоносна или заразна. Однако некоторые эксперты опасаются, что с этим вариантом связан рост заболеваемости в Южной Калифорнии, сообщает



В Калифорнии обнаружили новую мутацию коронавируса, которой присвоили название CAL.20C, сообщает во вторник, 19 января, газета The New York Times. Исследователи предполагают, что новый вариант коронавируса появился в июле, но до ноября встречался относительно редко, а затем стал стремительно распространяться.



Согласно новому исследованию, именно мутация CAL.20C была выявлена более чем в половине образцов вирусного генома, собранного в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января. Ученые обнаружили этот вариант, исследуя "британский" вариант коронавируса. "У нас была собственная проблема, которая не перебралась к нам из Европы. Эта мутация действительно появилась здесь, и за время праздников у нее было был шанс начать стремительно распространяться", - заявила Жасмин Палмер, научная сотрудница одного из медицинских центров Лос-Анджелеса, работавшая над исследованием. Пока нет доказательств, что мутация коронавируса CAL.20C более смертоносна или заразна. Однако некоторые эксперты опасаются, что с этим вариантом связан рост заболеваемости в Южной Калифорнии, сообщает DW В Калифорнии обнаружили новую мутацию коронавируса, которой присвоили название CAL.20C, сообщает во вторник, 19 января, газета The New York Times. Исследователи предполагают, что новый вариант коронавируса появился в июле, но до ноября встречался относительно редко, а затем стал стремительно распространяться.Согласно новому исследованию, именно мутация CAL.20C была выявлена более чем в половине образцов вирусного генома, собранного в лабораториях Лос-Анджелеса 13 января. Ученые обнаружили этот вариант, исследуя "британский" вариант коронавируса. "У нас была собственная проблема, которая не перебралась к нам из Европы. Эта мутация действительно появилась здесь, и за время праздников у нее было был шанс начать стремительно распространяться", - заявила Жасмин Палмер, научная сотрудница одного из медицинских центров Лос-Анджелеса, работавшая над исследованием. Пока нет доказательств, что CAL.20C более смертоносен, чем другие варианты коронавируса. Кроме того, ученым необходимо провести больше исследований, чтобы определить, распространяется ли он быстрее других мутаций коронавируса. Однако некоторые американские эксперты указывают, что CAL.20C, вероятно, играет большую роль в росте количества заболевших в Южной Калифорнии.



Пандемия коронавируса



Штат Калифорния с большим отрывом лидирует в США по количеству случаев заражения коронавирусом. Инфицирование SARS-CoV-2 выявлено более чем у 3 млн человек, 34 тысяч человек скончались от последствий COVID-19. Более 1,3 млн жителей штата выздоровели.



Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96,6 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, Калифорния, вирус, опасность — статья прочитана 131 раз Комментарии