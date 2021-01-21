Что вреднее для климата: трубопроводный или сжиженный газ? Der Spiegel, Германия 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Песня



Американцы утверждают, что импорт СПГ в Европу станет их вкладом в дело защиты климата. Но большую часть американского газа добывают из глубоко залегающей породы методом фреккинга, который наносит серьезный вред окружающей среде. А для транспортировки СПГ в Европу требуется большое количество энергии.



Через балтийский газопровод «Северный поток — 2» Европа сможет получить еще больше газа из России. Тем временем в Нижнюю Саксонию прибудут танкеры со сжиженным газом. Его импорт в Европу якобы станет вкладом в защиту климата. Но так ли это на самом деле?



Фронт холодной газовой войны проходит посередине Германии. По Балтике, через Мекленбург-Переднюю Померанию в Европу должно поступать еще больше газа по второму балтийскому газопроводу. А вот к берегам Северного моря в Нижней Саксонии в скором времени пристанут многочисленные танкеры со сжиженным газом из США. Фронт холодной газовой войны проходит посередине Германии. По Балтике, через Мекленбург-Переднюю Померанию в Европу должно поступать еще больше газа по второму балтийскому газопроводу. А вот к берегам Северного моря в Нижней Саксонии в скором времени пристанут многочисленные танкеры со сжиженным газом из США.



Из-за географического положения Германия стала геостратегической игрушкой в руках США и России. Обе сверхдержавы хотят использовать побережья Балтийского и Северного морей как ворота для импорта своего газа в Европу.



Сейчас в двух точках Германии решается вопрос, какую роль будет играть природный газ в следующие десятилетия.



Строительство балтийского газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. Российский газовый гигант Газпром действует активно. Трубы прокладывают, хотя многие прибрежные государства, в том числе и в ЕС, оказывают сопротивление проекту. США вот уже несколько лет грозят санкциями.



Правительство США тоже хочет экспортировать газ в Европу. Сейчас для этого создается инфраструктура: в Нижней Саксонии и в Шлезвиг-Гольштейне планируется создать три терминала для приема сжиженного газа, которые должны будут обслуживать танкеры из США. Строительство терминала в Вильгельмсхафене может начаться в скором времени.



Споры ведутся не только вокруг «Северного потока — 2»



Помимо «Северного потока — 2», в Нижней Саксонии в ближайшее время должно быть получено разрешение на строительство терминала для приема сжиженного газа в городе Штаде на Эльбе. Компания, которая будет эксплуатировать терминал, по ее собственной информации, уже ищет клиентов в США. Но планы относительно коммерческого импорта СПГ в больших количествах еще не так широко известны.



С точки зрения защиты климата и окружающей среды они как минимум сомнительны. Это проистекает из отчета Германской организации защиты окружающей среды, который имеется в распоряжении журнала «Шпигель».



Там говорится, что сжиженный газ из стран-экспортеров, в том числе США, будет перевозиться огромными танкерами, длина которых достигает 350 метров. То есть в будущем в Штаде еженедельно будут прибывать по несколько таких мегатанкеров. Для этого придется углубить русло Эльбы. Грузы этих судов в высшей степени взрывоопасны, а в порту терминала находится огромный химический завод компании Dow Chemical. Кроме того, поблизости планируется создать склад ядерных отходов. И наконец, порт граничит с природным заповедником.



В отчете также сказано, что в плановой документации, касающейся строительства терминала, ничего не говорится о возможных последствиях для климата. А вопрос о том, какие вредные выбросы возникнут в результате импорта газа, исключен полностью.



Метан — что угодно, но только не благо для климата



Природный газ любят изображать как средство защиты климата. Над этим образом пиарщики газового лобби работают уже много лет.



То, что этот лоббизм дает свои плоды, показывает создание «Фонда защиты климата и окружающей среды» премьер-министром земли Мекленбург-Верхняя Померания Мануэлой Швезиг (Manuela Schwesig) из СДПГ. Фонд уже получил 20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG, которая, согласно уставу, может назначить управляющего Фондом. Критику вызвало прежде всего то, что данная компания принадлежит российскому государственному концерну «Газпром». Цель создания «климатического фонда» — быстрое завершение строительства газопровода.



Правительство Нижней Саксонии также всеми силами защищает интересы газодобывающих стран, правда, в данном случае таких как США и Катар. Премьер-министр Штефан Вайль (Stephan Weil), также из СДПГ, любит повторять, что газ играет важную роль «в продвижении к климатически нейтральному обществу». Нижняя Саксония год назад тоже создала свое собственное «газовое агентство», цель которого — рекламировать СПГ. Налогоплательщикам это лоббистское агентство обходится в три четверти миллиона евро в год.



Характерно, что обе земли представляют свою газовую политику как направленную на защиту климата.



Однако метан, главная составная часть природного газа, — что угодно, но только не благо для климата. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC, газ «виноват» приблизительно в четвертой части антропогенного повышения температуры Земли. Концентрация метана в атмосфере, согласно недавно опубликованной статье в научном журнале Nature, в последние 20 лет увеличивается экстремально быстро.



Однако пока имеется мало исследований того, насколько благотворно или пагубно сжиженный или газопроводный газ влияют на климат. Все зависит от того, где и как добывают газ, по какому маршруту его транспортируют судами или по трубам и как газ затем перерабатывают. Самой большой проблемой эксперты считают утечки метана из газопроводов и в местах добычи.



Какой газ лучше для климата: из США или из России?



Большую часть американского газа добывают из глубоко залегающей породы методом фреккинга. Этот так называемый сланцевый газ находится в слоях глины на большой глубине, его извлекают оттуда, нагнетая в слои породы под высоким давлением воду с химикатами. Это наносит серьезный вред окружающей среде: например, химикаты отравляют грунтовые воды.



Насколько вредны для климата возможные утечки метана при фреккинге, исследовано лишь фрагментарно. Эксперты предполагают, что сделанные до сих пор оценки объема утечек крайне занижены. Как было написано статье, опубликованной в 2018 году в научном журнале Science, утечки газа при добыче и транспортировке в США на 60% превышали официальные данные Агентства по охране окружающей среды США*. По оценкам американской экологической организации «Фонд защиты окружающей среды» только в США утечка газа в местах добычи составляет 1,4 миллиона тонн в год.



Для транспортировки сжиженного газа по мировому океану требуется большое количество дополнительной энергии. Так, газ необходимо охладить до минус 163 градусов по Цельсию, чтобы он стал жидким и уменьшился до одной шестисотой первоначального объема. Но затем ему вновь нужно придать газообразное состояние в регазификационных терминалах.



В случае с российским газом известно данных о том, сколько метана попадает в атмосферу при добыче и транспортировке, еще меньше.



В целом трубопроводный газ имеет лучшие показатели, чем сжиженный в том, что касается воздействия на климат. Об этом говорится в одной из научных работ Института системных и инновационных исследований имени Фрауенгофера. Как пишут авторы работы, это связано с меньшими утечками метана при добыче и транспортировке газа. Однако с удлинением маршрута транспортировки климатические показатели трубопроводного газа ухудшаются. Напомним, что только балтийские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» имеют протяженность свыше 1200 километров. И это без учета сухопутных отрезков газопроводов в России и Европе.



Сколько природного газа нужно Европе в действительности?



Газовые лоббисты в Нижней Саксонии и Мекленбург-Передней Померании обосновывают необходимость новых газопроводов и терминалов якобы растущей потребностью в газе. Но вопрос, сколько природного газа нужно ЕС, зависит и от того, насколько скоро страны откажутся от ископаемых источников энергии. Европейская счетная палата отмечала еще в 2015 году: «Потребность в газе в течение многих лет переоценивается, потому что ЕС не делает собственных расчетов, а полагается на сторонние прогнозы».



Аналитический центр Agora Energiewende предсказывает незначительное увеличение потребности в импорте энергоносителей для Германии в ближайшие десять лет, однако «весьма вероятно, что увеличение потребности можно будет компенсировать уже имеющейся инфраструктурой импорта и создания резервов».



Ясно, что к 2050 году в ЕС вообще нельзя будет сжигать ископаемое топливо, в том числе и природный газ. Насколько нужны будут построенные сегодня газопроводы и терминалы, сказать как минимум трудно, — считает Франк Петер (Frank Peter) из Agora Energiewende. Но, по его словам, полная вторичная переработка водорода тоже малореалистична.



Автор: Сюзанне Гётце (Susanne Götze) для Der Spiegel, Германия, перевод Правительства этих двух немецких земель сформированы СДПГ. Оба премьер-министра пропагандируют природный газ. Они восхваляют это ископаемое топливо как способствующее защите климата. Но о чем в действительности идет речь в этой активной рекламе?Из-за географического положения Германия стала геостратегической игрушкой в руках США и России. Обе сверхдержавы хотят использовать побережья Балтийского и Северного морей как ворота для импорта своего газа в Европу.Сейчас в двух точках Германии решается вопрос, какую роль будет играть природный газ в следующие десятилетия.Строительство балтийского газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. Российский газовый гигант Газпром действует активно. Трубы прокладывают, хотя многие прибрежные государства, в том числе и в ЕС, оказывают сопротивление проекту. США вот уже несколько лет грозят санкциями.Правительство США тоже хочет экспортировать газ в Европу. Сейчас для этого создается инфраструктура: в Нижней Саксонии и в Шлезвиг-Гольштейне планируется создать три терминала для приема сжиженного газа, которые должны будут обслуживать танкеры из США. Строительство терминала в Вильгельмсхафене может начаться в скором времени.Помимо «Северного потока — 2», в Нижней Саксонии в ближайшее время должно быть получено разрешение на строительство терминала для приема сжиженного газа в городе Штаде на Эльбе. Компания, которая будет эксплуатировать терминал, по ее собственной информации, уже ищет клиентов в США. Но планы относительно коммерческого импорта СПГ в больших количествах еще не так широко известны.С точки зрения защиты климата и окружающей среды они как минимум сомнительны. Это проистекает из отчета Германской организации защиты окружающей среды, который имеется в распоряжении журнала «Шпигель».Там говорится, что сжиженный газ из стран-экспортеров, в том числе США, будет перевозиться огромными танкерами, длина которых достигает 350 метров. То есть в будущем в Штаде еженедельно будут прибывать по несколько таких мегатанкеров. Для этого придется углубить русло Эльбы. Грузы этих судов в высшей степени взрывоопасны, а в порту терминала находится огромный химический завод компании Dow Chemical. Кроме того, поблизости планируется создать склад ядерных отходов. И наконец, порт граничит с природным заповедником.В отчете также сказано, что в плановой документации, касающейся строительства терминала, ничего не говорится о возможных последствиях для климата. А вопрос о том, какие вредные выбросы возникнут в результате импорта газа, исключен полностью.Природный газ любят изображать как средство защиты климата. Над этим образом пиарщики газового лобби работают уже много лет.То, что этот лоббизм дает свои плоды, показывает создание «Фонда защиты климата и окружающей среды» премьер-министром земли Мекленбург-Верхняя Померания Мануэлой Швезиг (Manuela Schwesig) из СДПГ. Фонд уже получил 20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG, которая, согласно уставу, может назначить управляющего Фондом. Критику вызвало прежде всего то, что данная компания принадлежит российскому государственному концерну «Газпром». Цель создания «климатического фонда» — быстрое завершение строительства газопровода.Правительство Нижней Саксонии также всеми силами защищает интересы газодобывающих стран, правда, в данном случае таких как США и Катар. Премьер-министр Штефан Вайль (Stephan Weil), также из СДПГ, любит повторять, что газ играет важную роль «в продвижении к климатически нейтральному обществу». Нижняя Саксония год назад тоже создала свое собственное «газовое агентство», цель которого — рекламировать СПГ. Налогоплательщикам это лоббистское агентство обходится в три четверти миллиона евро в год.Характерно, что обе земли представляют свою газовую политику как направленную на защиту климата.Однако метан, главная составная часть природного газа, — что угодно, но только не благо для климата. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC, газ «виноват» приблизительно в четвертой части антропогенного повышения температуры Земли. Концентрация метана в атмосфере, согласно недавно опубликованной статье в научном журнале Nature, в последние 20 лет увеличивается экстремально быстро.Однако пока имеется мало исследований того, насколько благотворно или пагубно сжиженный или газопроводный газ влияют на климат. Все зависит от того, где и как добывают газ, по какому маршруту его транспортируют судами или по трубам и как газ затем перерабатывают. Самой большой проблемой эксперты считают утечки метана из газопроводов и в местах добычи.Большую часть американского газа добывают из глубоко залегающей породы методом фреккинга. Этот так называемый сланцевый газ находится в слоях глины на большой глубине, его извлекают оттуда, нагнетая в слои породы под высоким давлением воду с химикатами. Это наносит серьезный вред окружающей среде: например, химикаты отравляют грунтовые воды.Насколько вредны для климата возможные утечки метана при фреккинге, исследовано лишь фрагментарно. Эксперты предполагают, что сделанные до сих пор оценки объема утечек крайне занижены. Как было написано статье, опубликованной в 2018 году в научном журнале Science, утечки газа при добыче и транспортировке в США на 60% превышали официальные данные Агентства по охране окружающей среды США*. По оценкам американской экологической организации «Фонд защиты окружающей среды» только в США утечка газа в местах добычи составляет 1,4 миллиона тонн в год.Для транспортировки сжиженного газа по мировому океану требуется большое количество дополнительной энергии. Так, газ необходимо охладить до минус 163 градусов по Цельсию, чтобы он стал жидким и уменьшился до одной шестисотой первоначального объема. Но затем ему вновь нужно придать газообразное состояние в регазификационных терминалах.В случае с российским газом известно данных о том, сколько метана попадает в атмосферу при добыче и транспортировке, еще меньше.В целом трубопроводный газ имеет лучшие показатели, чем сжиженный в том, что касается воздействия на климат. Об этом говорится в одной из научных работ Института системных и инновационных исследований имени Фрауенгофера. Как пишут авторы работы, это связано с меньшими утечками метана при добыче и транспортировке газа. Однако с удлинением маршрута транспортировки климатические показатели трубопроводного газа ухудшаются. Напомним, что только балтийские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» имеют протяженность свыше 1200 километров. И это без учета сухопутных отрезков газопроводов в России и Европе.Газовые лоббисты в Нижней Саксонии и Мекленбург-Передней Померании обосновывают необходимость новых газопроводов и терминалов якобы растущей потребностью в газе. Но вопрос, сколько природного газа нужно ЕС, зависит и от того, насколько скоро страны откажутся от ископаемых источников энергии. Европейская счетная палата отмечала еще в 2015 году: «Потребность в газе в течение многих лет переоценивается, потому что ЕС не делает собственных расчетов, а полагается на сторонние прогнозы».Аналитический центр Agora Energiewende предсказывает незначительное увеличение потребности в импорте энергоносителей для Германии в ближайшие десять лет, однако «весьма вероятно, что увеличение потребности можно будет компенсировать уже имеющейся инфраструктурой импорта и создания резервов».Ясно, что к 2050 году в ЕС вообще нельзя будет сжигать ископаемое топливо, в том числе и природный газ. Насколько нужны будут построенные сегодня газопроводы и терминалы, сказать как минимум трудно, — считает Франк Петер (Frank Peter) из Agora Energiewende. Но, по его словам, полная вторичная переработка водорода тоже малореалистична.Автор: Сюзанне Гётце (Susanne Götze) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: Россия, газ, США, санкции, СПГ, поставки, СП-2 — статья прочитана 165 раз Комментарии