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Регулятор обсудил с разработчиком «Спутника V» выход вакцины на рынок ЕС

Reuters


Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», регулятор подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет создать заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза.

Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на EMA.

«Вчера состоялась встреча с разработчиком для обсуждения плана (разработки вакцины. — RT), возможных вариантов для одобрения ЕС и их дальнейшего взаимодействия с ЕМА», — сказали в пресс-службе регулятора.
В ходе встречи была подана заявка на получение научного заключения по вакцине со стороны европейского регулятора, пишет агентство.

«Процесс научного консультирования — это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин. — RT)», — добавили в EMA.

После получения заключения можно будет приступить к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС.

8 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о «Спутнике V», отметила, что страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры.

Она напомнила, что любая поступающая на европейский рынок вакцина должна пройти процедуру утверждения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам.
russian.rt.com
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Россия, вакцина, ЕС, регистрация, Спутник V
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добавлена сегодня, 21 января, 17:00

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