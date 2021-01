Десятки смертей, тысячи жалоб на побочные эффекты. Статистика по вакцине Pfizer 🔊 Воспроизвести



Летальные исходы после введения американской прививки пожилым людям зафиксировали в Норвегии, Германии, США. Российские врачи заявили, что делать какие-то выводы рано.



Гибель 29 норвежцев после прививки от ковида вызвала серьёзное беспокойство в мире. Австралия недавно подписала соглашение на получение десяти миллионов доз вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, но теперь у её властей появились серьёзные вопросы к безопасности вакцины. Они адресовали их непосредственно производителю препарата, а также руководству Норвегии.



Как писала Bloomberg 16 января 2021 года, об этих летальных случаях сообщило журналистам Норвежское агентство лекарственных средств в письменном комментарии. По информации ведомства, 13 случаев смерти изучены, а ещё 16 сейчас тщательно расследуются. Отмечается, что всем умершим было как минимум 75 лет и у них были серьёзные сопутствующие заболевания. "Количество инцидентов соответствует ожиданиям", — подчеркнули в компании Pfizer. Меж тем Норвежский институт общественного здравоохранения выразил сомнения в целесообразности вакцинирования пожилых людей, тем более тяжело больных. Летальные исходы после введения американской прививки пожилым людям зафиксировали в Норвегии, Германии, США. Российские врачи заявили, что делать какие-то выводы рано.Гибель 29 норвежцев после прививки от ковида вызвала серьёзное беспокойство в мире. Австралия недавно подписала соглашение на получение десяти миллионов доз вакцины от американской фармацевтической компании Pfizer, но теперь у её властей появились серьёзные вопросы к безопасности вакцины. Они адресовали их непосредственно производителю препарата, а также руководству Норвегии.Как писала Bloomberg 16 января 2021 года, об этих летальных случаях сообщило журналистам Норвежское агентство лекарственных средств в письменном комментарии. По информации ведомства, 13 случаев смерти изучены, а ещё 16 сейчас тщательно расследуются. Отмечается, что всем умершим было как минимум 75 лет и у них были серьёзные сопутствующие заболевания. "Количество инцидентов соответствует ожиданиям", — подчеркнули в компании Pfizer. Меж тем Норвежский институт общественного здравоохранения выразил сомнения в целесообразности вакцинирования пожилых людей, тем более тяжело больных.



Норвегия — не единственная страна, где зафиксированы случаи смерти привитых вакциной Pfizer. По сообщению РИА "Новости", в Германии после введения препарата Pfizer / BioNTech умерло десять человек. Впрочем, учёные предполагают, что их смерть не связана с самой вакциной. Примечательно, что возраст скончавшихся — от 79 до 93 лет. Людей очень преклонного возраста (от 80 лет) в стране начали вакцинировать в первую очередь. В частности, привили жителей и работников домов престарелых. По состоянию на 14 января первый укол получило более 840 тысяч жителей страны.



В США широко обсуждают собственную печальную статистику: 55 погибших после введения вакцин Moderna и Pfizer. Есть случаи, когда люди умирали спустя считаные часы после прививки. К примеру, по данным The Epoch Times, 93-летний житель Южной Дакоты уже через два часа внезапно почувствовал сильную усталость. Его уложили в постель, он пожаловался на "потяжелевшие ноги", а вскоре перестал дышать. Спасти его не удалось.



До этого резонанс получили публикации о смерти 56-летнего медицинского работника из Майами Грегори Майкла. Как рассказала его вдова, он был горячим сторонником вакцинации и до прививки на здоровье не жаловался. Сообщается, что он получил первый укол 18 декабря 2020 года и умер через 16 дней. У него диагностировали, в частности, тромбоцитопеническую пурпуру (аутоимунное заболевание на фоне снижения числа тромбоцитов в крови).



— Я считаю, что люди должны знать об этих побочных эффектах, о том, что это нехорошо для всех и в данном случае разрушило прекрасную жизнь, великолепную семью и повлияло на стольких людей вокруг. Не дайте этой смерти оказаться напрасной, пожалуйста, спасите больше жизней, сообщая эту информацию, — призвала женщина.



Напомним, вакцинация от коронавируса в США стартовала в середине декабря 2020 года. К настоящему времени привито уже более десяти миллионов американцев. По данным, собранным системой сообщений о неблагоприятных эффектах прививок VAERS Центра по контролю и профилактике заболеваний США, более тысячи американцев пожаловались на резкое ухудшение здоровья после прививки: более 1300 человек вызвали скорую помощь, 225 человек госпитализировали, почти у 100 человек отмечены "угрожающие жизни события", 24 человека утратили трудоспособность. Тем не менее глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье заверила, что используемые вакцины безопасны и эффективны.



В Нидерландах насчитали 100 человек с побочными эффектами вакцинации. В основном это боль в месте укола, головная боль, усталость, есть случаи сыпи и отёка вокруг глаз. Прививают голландцев с 27 декабря, кампания охватила (по состоянию на 15 января) 47 тысяч человек.



Чуть меньше — 45 тысяч — привили в Финляндии, там неблагоприятных эффектов насчитывается 32. Это аллергия, анафилактические реакции, тошнота, озноб, головная боль, боль в месте укола, боль в мышцах, увеличение лимфоузлов, головная боль.







Рано судить



Вопреки создающемуся не самому благоприятному впечатлению, все эти случаи пока не стоит рассматривать как доказательства опасности или неэффективности вакцины, уверен доктор медицинских наук, врач Антон Ершов.



— По моему мнению, подавляющее большинство этих случаев не будет связано с вакциной после разбирательств, потому что есть чёткие критерии, позволяющие установить связь с вакцинацией. Не исключено, что это какие-то другие заболевания, что это совпадения, — полагает он.



Главный врач больницы № 71 в Москве Александр Мясников в свою очередь выразил опасения, что данные об умерших после вакцины Pfizer могут спровоцировать всплеск "антипрививочных" настроений в России.



— Люди всю эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от ковида в целом! Неужели непонятно? Ну так я вам как врач скажу: ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от ковида, делать или не делать. Когда я говорю: "Делать", в ответ, как правило, слышу: "Так пишут о каких-то жутких осложнениях!" На мои слова: "Так то Pfizer!", неопределённо хмыкают... — пишет он в своём телеграм-канале.



А российские вакцины?



По данным RT, вакциной "Спутник V" привили уже более миллиона россиян. Профессор Гинцбург в конце декабря заявил, что в 85% случаев у получивших препарат людей нет побочных эффектов вообще. Логично было бы предположить, что данные о серьёзных проблемах с вакциной наверняка найдутся в зарубежных источниках. Однако The Deutsche Welle 5 января признала, что на тот момент не было данных о каких-либо тяжёлых последствиях вакцинации российским препаратом. В Би-би-си, в свою очередь, писали в декабре, что в 24% случаев побочные эффекты от "Спутника V" есть. Правда, они не выраженные и не создают серьёзных проблем.



С другой стороны, вакцинация только начинается, подчеркнул Антон Ершов.



— Я думаю, у нас есть какие-то последствия. Во-первых, мы привили меньше, чем за рубежом. Думаю, у нас ещё запаздывает статистическая обработка. Во-вторых, если западная медицина начала с медиков и пожилых, то мы 60+ только-только разрешили в Москве, совсем недавно. А пожилые люди всегда тяжелее переносят вакцинацию, — сказал доктор медицинских наук.



Целесообразно ли прививать пожилых?



— Целесообразно, потому что пожилые люди в группе риска. И всегда при вакцинации взвешивают риск от вакцинации и гипотетический риск инфицирования. Здесь риск от инфицирования намного выше, чем от вакцинации. Поэтому прививание людей преклонного возраста стопроцентно рекомендовано, — заявил Антон Ершов.



Ещё в августе 2020 года стали известны возможные побочные эффекты прививания отечественной вакциной, они указаны в инструкции к препарату. Это озноб, повышение температуры, головная боль, ухудшение аппетита, увеличение лимфоузлов. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер привился "Спутником V" и рассказал, что у него не было после этого ни лихорадки, ни головной боли.



Тем временем в России готовятся выпустить уже третью разработанную в стране вакцину. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, речь идёт о препарате от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, его планируют зарегистрировать 16 февраля.



Это озноб, повышение температуры, головная боль, ухудшение аппетита, увеличение лимфоузлов. Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер привился "Спутником V" и рассказал, что у него не было после этого ни лихорадки, ни головной боли.Тем временем в России готовятся выпустить уже третью разработанную в стране вакцину. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, речь идёт о препарате от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН, его планируют зарегистрировать 16 февраля.