Пенсионеры обойдутся: кабмин Литвы отклонил 13-ю пенсию 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Владислав Адамовский



В правительстве посчитали, что подобная инициатива, наоборот, снизит доверие к системе социального обеспечения, сообщает



Кабмин посчитал, что подобная инициатива не улучшит положение пенсионеров, которые в Литве являются одной из уязвимых и подверженных риску бедности социальных групп. Однако в правительстве согласились, что их положение нужно улучшать.



Решение кабмина аргументировано тем, что предоставление универсального пособия без оценки дохода человека и только один раз в год не будет эффективным средством уменьшения социальной изоляции и существенно не улучшит финансового положения пенсионеров, а наоборот – снизит доверие к системе социального обеспечения, поскольку для решения указанных проблем необходимы комплексные меры. В правительстве посчитали, что подобная инициатива, наоборот, снизит доверие к системе социального обеспечения, сообщает Sputnik Литва . Правительство Литвы отказалось от единовременной выплаты в 200 евро для пенсионеров, иначе говоря – от 13-й пенсии. Решение было принято во время заседания в среду.Кабмин посчитал, что подобная инициатива не улучшит положение пенсионеров, которые в Литве являются одной из уязвимых и подверженных риску бедности социальных групп. Однако в правительстве согласились, что их положение нужно улучшать.Решение кабмина аргументировано тем, что предоставление универсального пособия без оценки дохода человека и только один раз в год не будет эффективным средством уменьшения социальной изоляции и существенно не улучшит финансового положения пенсионеров, а наоборот – снизит доверие к системе социального обеспечения, поскольку для решения указанных проблем необходимы комплексные меры. Кроме того, для подобных выплат из госбюджета потребовалось бы почти 180 миллионов евро. Также отмечается, что не следует забывать о ситуации с пандемией, поскольку 13-я пенсия приведет к дальнейшему увеличению государственного долга.



Предложение о единовременных выплатах пенсионерам поступило еще при предыдущем правительстве. Однако нынешние власти сразу поставили этот вопрос под сомнение. Так, председатель Комитета Сейма по финансам и бюджету Миколас Маяускас заявил, что пенсионерам хватит 12 пенсий. Обосновывая это мнение, он пояснил, что в 2021 году пенсии все равно будут расти и они не должны зависеть от хорошего настроения политиков.



В Литве средняя пенсия по старости при требуемом стаже работы составляет 440 евро, а средняя пенсия – 415 евро. Надбавка к пенсии может быть в размере 260 евро.



В Литве пенсионеры являются одной из самых уязвимых социальных групп. Согласно исследованию Eurostat, балтийская республика возглавила рейтинг стран ЕС, в которых пенсионеры чаще всего находятся под угрозой бедности. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: пенсии, повышение, размер — статья прочитана 163 раза Комментарии