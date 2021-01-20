Елизавета II направила частное послание Байдену 🔊 Воспроизвести Reuters



Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который 20 января вступил в должность президента США.



Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.



«Её Величество направила частное послание президенту Байдену перед церемонией инаугурации», — сообщили в официальной резиденции главы Соединённого Королевства.



Ранее сообщалось, что Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.



Также Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который 20 января вступил в должность президента США.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.«Её Величество направила частное послание президенту Байдену перед церемонией инаугурации», — сообщили в официальной резиденции главы Соединённого Королевства.Ранее сообщалось, что Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.Также Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: письмо, инаугурация, присяга, поздравления, Елизавета Вторая, Байден — статья прочитана 135 раз Комментарии