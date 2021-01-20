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Елизавета II направила частное послание Байдену
Королева Великобритании Елизавета II направила частное послание Джозефу Байдену, который 20 января вступил в должность президента США.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.
«Её Величество направила частное послание президенту Байдену перед церемонией инаугурации», — сообщили в официальной резиденции главы Соединённого Королевства.
Ранее сообщалось, что Джо Байден официально вступил в должность 46-го президента США.
Также Камала Харрис вступила в должность вице-президента США.
russian.rt.com
Ключевые слова: письмо, инаугурация, присяга, поздравления, Елизавета Вторая, Байден
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