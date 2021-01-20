Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву 🔊 Воспроизвести © Наталья Селиверстова РИА Новости



Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет, заявил адвокат Александр Добровинский.



«Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — цитирует юриста



Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.



Внешнеполитическое ведомство объяснило свой запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».



Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру в антироссийской пропаганде. Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет, заявил адвокат Александр Добровинский.«Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — цитирует юриста RT со ссылкой на РИА Новости.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.Внешнеполитическое ведомство объяснило свой запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру в антироссийской пропаганде. russian.rt.com Категории: в Европе, чп и криминал, политика, культура Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, Киркоров, МИД, КНБО, артисты — статья прочитана 36 раз Комментарии