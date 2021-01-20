|
Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву
Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет, заявил адвокат Александр Добровинский.
«Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — цитирует юриста RT со ссылкой на РИА Новости.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.
Внешнеполитическое ведомство объяснило свой запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру в антироссийской пропаганде.
russian.rt.com
Категории: в Европе, чп и криминал, политика, культура
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|