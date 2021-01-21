МИД Китая ввёл санкции против Майка Помпео 🔊 Воспроизвести Reuters



Министерство иностранных дел Китая ввело санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео.



Об этом говорится на сайте китайского ведомства, передает



«Китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать национальный суверенитет страны, безопасность и интересы в вопросах развития. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьёзно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем», — говорится в заявлении.



Отмечается, что в соответствующий список, помимо Помпео, попали ещё такие чиновники, как советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро и помощник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



«Этим людям и их семьям запрещён въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Им и их дочерним компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем», — добавили в МИД КНР.



Ранее Помпео назвал «геноцидом» действия Китая в отношении уйгуров. Министерство иностранных дел Китая ввело санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео.Об этом говорится на сайте китайского ведомства, передает RT «Китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать национальный суверенитет страны, безопасность и интересы в вопросах развития. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьёзно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем», — говорится в заявлении.Отмечается, что в соответствующий список, помимо Помпео, попали ещё такие чиновники, как советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро и помощник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.«Этим людям и их семьям запрещён въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Им и их дочерним компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем», — добавили в МИД КНР.Ранее Помпео назвал «геноцидом» действия Китая в отношении уйгуров. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, Помпео — статья прочитана 132 раза Комментарии