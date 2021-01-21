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МИД Китая ввёл санкции против Майка Помпео
Министерство иностранных дел Китая ввело санкции в отношении членов администрации экс-президента США Дональда Трампа, включая американского госсекретаря Майка Помпео.
Об этом говорится на сайте китайского ведомства, передает RT.
«Китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать национальный суверенитет страны, безопасность и интересы в вопросах развития. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьёзно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в соответствующий список, помимо Помпео, попали ещё такие чиновники, как советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро и помощник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«Этим людям и их семьям запрещён въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Им и их дочерним компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем», — добавили в МИД КНР.
Ранее Помпео назвал «геноцидом» действия Китая в отношении уйгуров.
russian.rt.com
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