Джозеф Байден – 46-й президент США 🔊 Воспроизвести Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS



В Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности проходит инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Избранный президент Джозеф Байден вступил в должность и принес присягу на верность конституции и стране. Церемонию вступления в должность охраняют более 25 тысяч солдат национальной гвардии и ФБР. Это в 5 раз больше американских военных, чем сегодня присутствующих в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых. Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии США.



В каждом штате, территории и округе Колумбия военнослужащие из Национальной гвардии были привлечены к организации инаугурации.



Стоит отметить, что в США более 33 400 военнослужащих Национальной гвардии задействованы в различных мероприятиях: миссиях по поддержанию гражданской безопасности, а также миссиях, связанных с вакцинацией против COVID-19. В Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности проходит инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Избранный президент Джозеф Байден вступил в должность и принес присягу на верность конституции и стране. Церемонию вступления в должность охраняют более 25 тысяч солдат национальной гвардии и ФБР. Это в 5 раз больше американских военных, чем сегодня присутствующих в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых. Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии США.В каждом штате, территории и округе Колумбия военнослужащие из Национальной гвардии были привлечены к организации инаугурации.Стоит отметить, что в США более 33 400 военнослужащих Национальной гвардии задействованы в различных мероприятиях: миссиях по поддержанию гражданской безопасности, а также миссиях, связанных с вакцинацией против COVID-19. Перед церемонией ФБР проверило все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена.



Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение торжеств, могли сами представлять угрозу для нового президента и других высокопоставленных участников мероприятия. Что, если кому-то из них придет в голову «восстановить справедливость» просто выстрелив в избранного президента?



Версия сама по себе безумная, ведь случайные люди в Национальную гвардию не попадают, да и внезапное убийство Джо Байдена все равно не вернет власть Трампу. Тогда президентом станет «вице» Камала Харрис. Дальше по списку идут лидеры Конгресса Нэнси Пелоси и Чак Шумер.



А еще около 200000 флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, представляющие гостей, которые не смогут присутствовать на инаугурации Байдена из-за коронавирусных ограничений.



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Главное из речи Байдена:



-Демократия одержала верх. Никакая сила не сможет отнять у США демократию. Настал день истории, надежды и обновления.



-Обращаюсь к тем, кто против меня. Оставайтесь против меня. Это и есть демократия. Я буду президентом для всех — кто за и кто против.



-Мы должны сделать так, чтобы у людей была хорошая работа, дети учились в хороших школах, чтобы победить этот смертельный вирус. Вместе мы будем бороться с экстремизмом, насилием, безнадёжностью и расизмом.



-В нашем обществе сейчас нет мира. Мы находимся в хаосе, мы погружены в войну — с вирусом и друг другом. Мы должны с этим бороться как объединённые штаты Америки.



-Наша страна прошла долгий путь, чтобы женщины получили права. А сейчас Камала Харрис стала вице-президентом.



-Америка находится в стадии испытания. Мы объединимся со всем миром. Силой своего примера вернём миру веру в силу демократии.



-Америка должна стать лучше



-Пообещал, что подобное штурму Капитолия не повторится



-о необходимости продемонстрировать толерантность и прекратить борьбу: «Как говорила моя мама, необходимо ощутить себя на месте другого. Иногда тебе нужна рука, а иногда другому»



-отметил, что много работы для того, чтобы «пройти через эту зиму, которая может стать самым опасным периодом»



-пообещал всегда защищать Конституцию, США и «каждого из вас» инф."Обзор" Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: инаугурация, присяга, Байден — статья прочитана 125 раз Комментарии