В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев



Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, сообщает



Ранее полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего хотят жители региона.



"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", — сказал РИА Новости Пушилин. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, сообщает РИА Новости Ранее полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего хотят жители региона."Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", — сказал РИА Новости Пушилин. По его словам, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.



"Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса", — добавил Пушилин.



Глава ДНР подчеркнул, что международное сообщество должно четко понимать, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе — это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые Киев совершает против жителей Донбасса.



"Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта", — заключил Пушилин.



В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: референдум, ДНР, ЛНР, Минск-2 — статья прочитана 44 раза Комментарии