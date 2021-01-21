Газовоз с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола 🔊 Воспроизвести © Фото : Совкомфлот Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери". Архивное фото



Газовоз "Кристоф де Маржери" завершил первый январский рейс по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщает



"16 января газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе", - говорится в релизе. Газовоз "Кристоф де Маржери" завершил первый январский рейс по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщает РИА Новости со ссылкой на "Совкомфлот"."16 января газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе", - говорится в релизе. Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили (4,5 тысячи километров). Как отмечают в судоходной компании, результаты перехода подтверждают, что грузовые перевозки в восточном направлении Арктики становятся возможны в осенне-зимний период на 1-2 месяца позже. "Что позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП", - отмечают в "Совкомфлоте".



На всем протяжении трассы СМП судно осуществляло самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола. Средняя скорость плавания составила 9,5 узла.



"Новатэк" начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 году, рассматривая для себя этот маршрут как стратегически важный для работы на азиатских рынках. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но с развитием ледокольного флота в РФ рассчитывает в 2024 году выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон. РИА Новости Категории: экономика, в России Ключевые слова: судно, караван, севморпуть, газовоз География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии