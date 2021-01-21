Ненужное наследство. Пять решений Трампа, которые Байден хочет немедленно отменить 🔊 Воспроизвести



Первые часы пребывания в Белом доме Джо Байден намерен посвятить отмене решений администрации Дональда Трампа, которые, по мнению вступающего в должность президента США, нанесли стране "тяжелый ущерб", сообщает



Еще за несколько дней до инаугурации 46-го президента США представители команды Байдена заявили, что считают политику предыдущей администрации "разрушительной для страны", а сам новый глава Белого дома намерен посвятить первые дни своего президентства отмене решений, принятых его предшественником. Первые часы пребывания в Белом доме Джо Байден намерен посвятить отмене решений администрации Дональда Трампа, которые, по мнению вступающего в должность президента США, нанесли стране "тяжелый ущерб", сообщает ВВС Еще за несколько дней до инаугурации 46-го президента США представители команды Байдена заявили, что считают политику предыдущей администрации "разрушительной для страны", а сам новый глава Белого дома намерен посвятить первые дни своего президентства отмене решений, принятых его предшественником. В меморандуме "Обзор первых 10 дней", разосланном "новым высокопоставленным чиновникам Белого дома" 16 января, глава администрации Байдена Рон Клейн заявил, что в действия Трампа привели к тому, что Соединенные Штаты столкнулись сразу с "четырьмя кризисами - это кризис, связанный с эпидемией коронавируса, вызванный пандемией экономический кризис, климатический кризис и кризис, связанный с расовым неравенством".



"В первые десять дней пребывания на посту президента… Байден предпримет решительные действия для разрешения этих четырех кризисов, предотвращения других… угроз и восстановления позиций Америки в мире", - подчеркнул Клейн.



По утверждению собеседников Русской службе Би-би-си, близких к новой администрации, в первую очередь Байден намерен отменить пять решений своего предшественника. Вот они.



Парижское соглашение по климату



В июне 2017 года президент Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты собираются выйти из числа участников Парижского соглашения по климату. Договор, который поддержали 195 государств мира, обязывает страны ограничивать уровень вредных выбросов в атмосферу.



Несмотря на критику, в ноябре 2019 администрация Трампа подала документы о выходе из числа участников договора. Год спустя это решение вступило в законную силу.



Разработка новой стратегии борьбы с изменениями климата была одной из основных тем предвыборной кампании Байдена. Ожидается, что уже 20 января он объявит о том, что Соединенные Штаты вновь войдут в число стран-участниц Парижского соглашения.



В новой администрации США впервые в истории появится должность "климатического царя" - место куратора этой глобальной проблемы займет бывший госсекретарь Джон Керри.



Запрет на въезд в США



Одним из первых решений администрации Трампа в январе 2017 года стало подписание исполнительного распоряжения о запрете на въезд в США для представителей семи преимущественно мусульманских стран.



Распоряжение президента тогда вызвало волну протестов в Соединенных Штатах. Его неоднократно пытались оспорить в судах, пока в 2018 году документ, подписанный Трампом, с незначительными изменениями не утвердил Верховный суд США.



Во время своей предвыборной кампании Байден неоднократно упоминал о притеснениях расовых и религиозных меньшинств. В своем меморандуме новый глава администрации Белого дома Клейн подтвердил, что сразу же после инаугурации президент собирается отменить запрет Трампа.



Иммиграционные решения



Согласно заявлениям представителей новой администрации, в первый день после прихода в Белый дом Байден намерен передать в Конгресс США законопроект, предполагающий, что примерно 11 млн нелегальных иммигрантов, проживающих в стране, в течении восьми лет могут не только получить легальный статус, но и претендовать на гражданство.



Согласно этому законопроекту, нелегальные иммигранты должны будут пройти полицейскую проверку, доказать отсутствие судимостей и других нарушений закона, а также предоставить документы об уплате налогов. Через пять лет после этого они смогут претендовать на вид на жительство в США (грин-карту), а еще через три года и на получение гражданство.



Для некоторых категорий мигрантов, включая детей, которые были ввезены в США их родителями, а также сельскохозяйственных рабочих эти сроки могут быть сокращены.



Байден также заявил о том, что он предпримет немедленные действия для того, чтобы прекратить разделение семей на южной границе США.



По распоряжению администрации Трампа, взрослые и дети, задержанные за нелегальное пересечение границы с Мексикой, до суда содержались в отдельных иммиграционных центрах. В результате несколько сот детей оказались разлучены с родителями.



Масочный режим



По утверждению нового главы администрации Белого дома, в первые дни пребывания у власти Байден намерен объявить о новых правилах, направленных на борьбу с пандемией. В том числе будет дан старт так называемому "100-дневному масочному испытанию" ("100 Day Masking Challenge").



"Ношение масок станет обязательным на территории всех федеральных объектов, а также для пересечения границ между штатами", - уточнил Клейн.



Во вторник, менее чем за сутки до начала церемонии инаугурации Байдена, Университет Джонса Хопкинса подтвердил, что от заражения коронавирусом в США скончалось более 400 тысяч человек.



Запрет на выселение и студенты



Новый президент также собирается обратиться к департаменту образования с просьбой продлить мораторий на выплату займов, взятых студентами для оплаты обучения.



Весной прошлого года в числе мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, Конгресс США временно разрешил не оплачивать эти ссуды. Срок этого моратория истек в конце декабря 2020 года, и, по мнению новой администрации, должен продлен на неопределенный срок.



Байден также собирается настаивать на продлении моратория на выселение арендаторов, которые из-за пандемии не могут оплачивать свое жилье. Временные запрет на такие выселения также истек в конце декабря, под угрозой потери жилища оказались не менее 14 млн американцев.



Сам Байден считает, что запрет на выселение неплательщиков должен быть продлен как минимум до сентября 2021 года. bbc.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, законы, Трамп, отмена, Байден — статья прочитана 146 раз Комментарии