Макрон отказался извиняться за колонизацию Францией Алжира 🔊 Воспроизвести







Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается «ни выражать сожаление, ни приносить извинения» за колонизацию Францией Алжира в 1848 — 1962 годах. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства, опубликованном на своем официальном сайте.



Ранее 20 января историк, специалист по современной истории Алжира Беджамин Стора представил президенту Франции доклад, призванный «восстановить истину и точность в том, что касается действий Франции во время колонизации и войны в Алжире».



В связи со скорой публикацией этого доклада в администрации президента отметили, что он «прокомментирует его, когда придет время». Также Макрон примет участие в мероприятиях, посвященных 60-летию окончания войны в Алжире в 1962 году.



Источник: ИА REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается «ни выражать сожаление, ни приносить извинения» за колонизацию Францией Алжира в 1848 — 1962 годах. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства, опубликованном на своем официальном сайте.Ранее 20 января историк, специалист по современной истории Алжира Беджамин Стора представил президенту Франции доклад, призванный «восстановить истину и точность в том, что касается действий Франции во время колонизации и войны в Алжире».В связи со скорой публикацией этого доклада в администрации президента отметили, что он «прокомментирует его, когда придет время». Также Макрон примет участие в мероприятиях, посвященных 60-летию окончания войны в Алжире в 1962 году. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Франция, Алжир — статья прочитана 111 раз Комментарии