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Макрон отказался извиняться за колонизацию Францией Алжира





Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается «ни выражать сожаление, ни приносить извинения» за колонизацию Францией Алжира в 1848 — 1962 годах. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы государства, опубликованном на своем официальном сайте.

Ранее 20 января историк, специалист по современной истории Алжира Беджамин Стора представил президенту Франции доклад, призванный «восстановить истину и точность в том, что касается действий Франции во время колонизации и войны в Алжире».

В связи со скорой публикацией этого доклада в администрации президента отметили, что он «прокомментирует его, когда придет время». Также Макрон примет участие в мероприятиях, посвященных 60-летию окончания войны в Алжире в 1962 году.

Источник: ИА REGNUM
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Франция, Алжир
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добавлена сегодня, 20 января, 19:30

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