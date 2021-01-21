Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление Украине вооружений 🔊 Воспроизвести



Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы ее ВС могли "сохранять территориальную целостность" страны. Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил, сообщает



"Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения (речь идет о кандидатуре Остина - прим. ТАСС) и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - утверждал отставной генерал. Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы ее ВС могли "сохранять территориальную целостность" страны. Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил, сообщает ТАСС "Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения (речь идет о кандидатуре Остина - прим. ТАСС) и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - утверждал отставной генерал. Он подчеркнул, что "поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".



При этом Остин добавил, что на данный момент "существует хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера" для Украины. Он пообещал "активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы". По версии отставного генерала, "Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности [ВС] Украины".



В американском бюджете на нынешний финансовый год говорится о предоставлении Украине $250 млн (против $300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".



Действия ВМФ России



Остин предположил, что действия российского флота в Черном и Средиземном морях направлены на подрыв стабильности в Грузии и на Украине, а также бросают вызов операциям США и их союзников в этом регионе.



"Морская активность России в Черном море и Восточном Средиземноморье также, вероятно, призвана поддерживать давление в рамках ее кампании по подрыву и дестабилизации [ситуации] на Украине и в Грузии, это же бросает вызов операциям США и их союзников", - утверждает он.



В то же время Остин отметил, что такие действия России направлены на обеспечение доступа ее флота в Средиземноморье и защиту своих границ. При этом Остин подчеркнул, что США намерены сохранить свое решающее присутствие в воздухе, надводном и подводном пространствах в этих и других акваториях, а также лишить этого преимущества всех своих потенциальных противников.



Остин добавил, что размещение сил США и НАТО в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья необходимо для сдерживания России. Он также считает, что Пентагону и его союзникам необходимо регулярно пересматривать стратегию действий в этом районе, чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что США боятся утратить преимущество на море в связи с ростом возможностей российского военно-морского флота и нагнетают конфронтацию ради увеличения военных расходов. Как подчеркнула Захарова, "такой подход является заведомо бесперспективным и не только не способствует использованию мирового океана для сближения различных сообществ, но и закладывает долговременную основу для роста военной конфронтации на море, чреватой крайне опасными последствиями". ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: русские, Пентагон, глава, оценка География: Украина — статья прочитана 95 раз Комментарии