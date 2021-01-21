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Возможного преемника Меркель обвинили в симпатии к России
Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок выразила недоумение тем, что избранный глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в дружелюбном тоне отзывался о России, сообщило РИА Новости.
Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии, который состоялся 16 января.
По словам Бэрбок, будущий председатель одной из сильнейших партий в стране должен иметь ясную внешнеполитическую позицию, однако у нее "всегда вызывало недоумение", что Лашет "в очень дружелюбном тоне" отзывался о России в то время, как он позиционирует себя как "великий европеец".
radiosputnik.ria.ru
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