Возможного преемника Меркель обвинили в симпатии к России 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Petros Giannakouris



Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок выразила недоумение тем, что избранный глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в дружелюбном тоне отзывался о России, сообщило



Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии, который состоялся 16 января.



По словам Бэрбок, будущий председатель одной из сильнейших партий в стране должен иметь ясную внешнеполитическую позицию, однако у нее "всегда вызывало недоумение", что Лашет "в очень дружелюбном тоне" отзывался о России в то время, как он позиционирует себя как "великий европеец". Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок выразила недоумение тем, что избранный глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в дружелюбном тоне отзывался о России, сообщило РИА Новости Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии, который состоялся 16 января.По словам Бэрбок, будущий председатель одной из сильнейших партий в стране должен иметь ясную внешнеполитическую позицию, однако у нее "всегда вызывало недоумение", что Лашет "в очень дружелюбном тоне" отзывался о России в то время, как он позиционирует себя как "великий европеец". radiosputnik.ria.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, выборы, канцлер, Меркель, ХДС — статья прочитана 76 раз Комментарии