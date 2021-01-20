Литва направила Латвии и Международной федерации хоккея заявки о желании принять матчи ЧМ 🔊 Воспроизвести Minsk Arena will not play host to the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship. photo: Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images







Литва направила Латвии, а также Международной федерации хоккея (IIHF) официальные письма с заверением в готовности принять матчи чемпионата мира по хоккею. Об этом в среду сообщила журналистам министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.



"Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма", – сказала она. В них, по словам министра спорта, указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.



"В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", - предположила Шюгждинене. Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня.



В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. "Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма", – сказала она. В них, по словам министра спорта, указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира."В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", - предположила Шюгждинене. Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня.В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: СПОРТ ХОККЕЙ-ЧМ-ЛИТВА-ЗАЯВКИ — статья прочитана 99 раз Комментарии