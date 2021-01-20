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Литва направила Латвии и Международной федерации хоккея заявки о желании принять матчи ЧМ

Minsk Arena will not play host to the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship. photo: Andre Ringuette /HHOF-IIHF Images




Литва направила Латвии, а также Международной федерации хоккея (IIHF) официальные письма с заверением в готовности принять матчи чемпионата мира по хоккею. Об этом в среду сообщила журналистам министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

"Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма", – сказала она. В них, по словам министра спорта, указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.

"В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей", - предположила Шюгждинене. Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня.

В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.
ТАСС
Категории: спорт
Ключевые слова: СПОРТ ХОККЕЙ-ЧМ-ЛИТВА-ЗАЯВКИ
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добавлена сегодня, 20 января, 19:30

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