Перестановки в аппарате управления литовским государством 🔊 Воспроизвести



Бывшие министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в ближайшее время будут работать послами по особым поручениям в Департаменте по делам Европейского союза (ЕС) Министерства иностранных дел (МИД).



Л. Линкявичюс вернется на дипломатическую службу 11 января, Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, информировала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите.



Министерские должности эти дипломаты занимали до 11 декабря, когда было приведено к присяге новое правительство Ингриды Шимоните.



Как стало известно из источников, в последние месяцы обсжудалось, что Л. Линкявичюс и Р. Кароблис могли бы стать послами Литвы в Брюсселе и Вашингтоне, однако президент Гитанас Науседа такие предложения отклонил. Бывшие министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в ближайшее время будут работать послами по особым поручениям в Департаменте по делам Европейского союза (ЕС) Министерства иностранных дел (МИД).Л. Линкявичюс вернется на дипломатическую службу 11 января, Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, информировала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите.Министерские должности эти дипломаты занимали до 11 декабря, когда было приведено к присяге новое правительство Ингриды Шимоните.Как стало известно из источников, в последние месяцы обсжудалось, что Л. Линкявичюс и Р. Кароблис могли бы стать послами Литвы в Брюсселе и Вашингтоне, однако президент Гитанас Науседа такие предложения отклонил. * * *



В связи с истечением срока полномочий отзываются послы Литвы в Египте, Дании, а также представитель при Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).



Правительство в среду отозвало этих дипломатов.



С 25 февраля с должности посла в Египте отозван Арвидас Дауноравичюс, с 25 апреля - посол в Дании Гинте Дамушис. Между тем Ауримас Таурантас отзывается с должностей посла при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международном агентстве по атомной энергии с 7 февраля.



Послов в Литве назначает президент по предложению министра иностранных дел с согласия Комитета сейма по иностранным делам и правительства.



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В команду литовского премьера Ингриды Шимоните влился бывший экономист и дипломат Роландас Крищюнас.



С четверга он приступит к работе в должности советника по вопросам внешней политики и Евросоюза (ЕС), сообщило правительство.



Р. Крищюнас работал в МИД, первым секретарем в посольстве Литвы в США, возглавлял Департамент по вопросам помощи ЕС Министерства финансов, в 2004–2009 годах был секретарем этого министерства, в 2009–2012 годах - вице-министром.



В 2012–2015 годах он работал вице-министром иностранных дел, потом до июля прошлого года был послом Литвы в США.



Помимо Р. Крищюнаса у премьера И. Шимоните 11 советников.



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Литовский президент Гитанас Науседа обратился в Судейский совет за рекомендацией относительно назначения завершившего срок полномочий в должности генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса судьей Укмергской палаты Участкового суда Вильнюсского региона.



Соответствующий декрет президент подписал в среду.



До назначения генпрокурором Э. Пашилис 15 лет проработал в Участковом суде Укмергского района, пять лет из них - председателем этого суда.



Пятигодичный срок полномочий генпрокурора закончился у Э. Пашилиса 29 декабря прошлого года. инф."Обзор" BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: министры, дипломаты, советники, судьи География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии