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Перестановки в аппарате управления литовским государством



Бывшие министры иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс и Раймундас Кароблис в ближайшее время будут работать послами по особым поручениям в Департаменте по делам Европейского союза (ЕС) Министерства иностранных дел (МИД).

Л. Линкявичюс вернется на дипломатическую службу 11 января, Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, информировала BNS пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите.

Министерские должности эти дипломаты занимали до 11 декабря, когда было приведено к присяге новое правительство Ингриды Шимоните.

Как стало известно из источников, в последние месяцы обсжудалось, что Л. Линкявичюс и Р. Кароблис могли бы стать послами Литвы в Брюсселе и Вашингтоне, однако президент Гитанас Науседа такие предложения отклонил.
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В связи с истечением срока полномочий отзываются послы Литвы в Египте, Дании, а также представитель при Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

Правительство в среду отозвало этих дипломатов.

С 25 февраля с должности посла в Египте отозван Арвидас Дауноравичюс, с 25 апреля - посол в Дании Гинте Дамушис. Между тем Ауримас Таурантас отзывается с должностей посла при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международном агентстве по атомной энергии с 7 февраля.

Послов в Литве назначает президент по предложению министра иностранных дел с согласия Комитета сейма по иностранным делам и правительства.

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В команду литовского премьера Ингриды Шимоните влился бывший экономист и дипломат Роландас Крищюнас.

С четверга он приступит к работе в должности советника по вопросам внешней политики и Евросоюза (ЕС), сообщило правительство.

Р. Крищюнас работал в МИД, первым секретарем в посольстве Литвы в США, возглавлял Департамент по вопросам помощи ЕС Министерства финансов, в 2004–2009 годах был секретарем этого министерства, в 2009–2012 годах - вице-министром.

В 2012–2015 годах он работал вице-министром иностранных дел, потом до июля прошлого года был послом Литвы в США.

Помимо Р. Крищюнаса у премьера И. Шимоните 11 советников.

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Литовский президент Гитанас Науседа обратился в Судейский совет за рекомендацией относительно назначения завершившего срок полномочий в должности генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса судьей Укмергской палаты Участкового суда Вильнюсского региона.

Соответствующий декрет президент подписал в среду.

До назначения генпрокурором Э. Пашилис 15 лет проработал в Участковом суде Укмергского района, пять лет из них - председателем этого суда.

Пятигодичный срок полномочий генпрокурора закончился у Э. Пашилиса 29 декабря прошлого года.
инф."Обзор" BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: министры, дипломаты, советники, судьи
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 января, 09:30

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