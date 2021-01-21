Литва собирается увеличить расходы на оборону до 2, 5 процента ВВП 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Prezidentas / Robertas Dačkus



Кроме того, в Вильнюсе решили, что система управления кризисными и чрезвычайными ситуациями не отвечает вызовам, с которыми сталкивается республика сегодня. Президент Литвы провел заседание Государственного совета по обороне, на котором обсуждались принципы разработки обновленной концепции вооруженной обороны, а также управление возможными кризисными ситуациями и ЧП, сообщает



"В последние годы мы убедились, что система управления кризисными и чрезвычайными ситуациями, действующая в Литве, не отвечает вызовам, которые стоят перед нами сегодня или могут оказаться в будущем. Перед лицом угроз в виде Островецкой АЭС [БелАЭС], коронавируса и кризиса с охраной окружающей среды мы должны повысить устойчивость государства и обеспечить постоянную готовность", – заявил Науседа. Кроме того, в Вильнюсе решили, что система управления кризисными и чрезвычайными ситуациями не отвечает вызовам, с которыми сталкивается республика сегодня. Президент Литвы провел заседание Государственного совета по обороне, на котором обсуждались принципы разработки обновленной концепции вооруженной обороны, а также управление возможными кризисными ситуациями и ЧП, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца."В последние годы мы убедились, что система управления кризисными и чрезвычайными ситуациями, действующая в Литве, не отвечает вызовам, которые стоят перед нами сегодня или могут оказаться в будущем. Перед лицом угроз в виде Островецкой АЭС [БелАЭС], коронавируса и кризиса с охраной окружающей среды мы должны повысить устойчивость государства и обеспечить постоянную готовность", – заявил Науседа.



Госсовет одобрил принципы разработки обновленной концепции вооруженной обороны государства до 2027 года. Документ должен быть подготовлен до 1 марта текущего года и одобрен на следующем заседании Госсовета.



© PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS / ROBERTAS DAČKUS Заседание Госсовета обороны Литвы



Кроме того, во время встречи чиновники обсудили развитие оборонной системы и реализацию наиболее важных проектов. Члены Госсовета поддержали план наращивания ассигнований на военную сферу с выходом к 2030 году на уровень 2,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП).



"С учетом соглашения политических партий от 2018 года о финансировании обороны подтверждено обязательство обеспечить последовательный рост расходов системы Минобороны с тем, чтобы к 2030 году они составили 2,5 процента от ВВП страны", – говорится в сообщении.



В Госсовет по обороне входят президент Гитанас Науседа, который является его председателем, а также премьер-министр Ингрида Шимоните, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас и глава Вооруженных сил Вальдемарас Рупшис.



НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии и Польша активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты западного альянса, и самостоятельно наращивают траты на военную сферу.



Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в Североатлантическом альянсе это прекрасно знают. В частности, члены Госсовета по обороне отметили, что сейчас в системе управления кризисными ситуациями есть некоторые слабые места, в том числе нехватка лидерства и координации, неэффективное разделение двух уровней управления – ЧС на муниципальном и на государственном уровне, нехватка обязательности решений, а также слабое взаимодействие между различными институтами.Госсовет одобрил принципы разработки обновленной концепции вооруженной обороны государства до 2027 года. Документ должен быть подготовлен до 1 марта текущего года и одобрен на следующем заседании Госсовета.Кроме того, во время встречи чиновники обсудили развитие оборонной системы и реализацию наиболее важных проектов. Члены Госсовета поддержали план наращивания ассигнований на военную сферу с выходом к 2030 году на уровень 2,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП)."С учетом соглашения политических партий от 2018 года о финансировании обороны подтверждено обязательство обеспечить последовательный рост расходов системы Минобороны с тем, чтобы к 2030 году они составили 2,5 процента от ВВП страны", – говорится в сообщении.В Госсовет по обороне входят президент Гитанас Науседа, который является его председателем, а также премьер-министр Ингрида Шимоните, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас и глава Вооруженных сил Вальдемарас Рупшис.НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии и Польша активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты западного альянса, и самостоятельно наращивают траты на военную сферу.Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в Североатлантическом альянсе это прекрасно знают. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: финансирование, оборона, стратегия, госсовет География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии