Этот вечный беглец Молотков 🔊 Воспроизвести Больше 4 лет назад Игорь Молотков поднял на ноги всю полицию Вильнюса, когда сбежал из полицейского автомобиля в наручниках и с автоматом. 29-летний молодой человек, у которого 19 судимостей, и сейчас образ жизни не меняет, – он снова попал в поле зрения полиции. До сих пор его судили за кражи и хранение наркотиков, а на этот раз Молотков занимался мошенничеством – пострадала бывший известный прокурор (сейчас она уже на пенсии).



Молотков представился сотрудником Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), побывал дома у женщины и выманил у неё почти 2000 евро.



Кроме того, в отношении Молоткова возбуждено ещё одно уголовное дело – за грабёж, поэтому он в настоящее время находится под арестом.



Судья Вильнюсской палаты Участкового суда Вильнюсского региона Вайда Синкявичене на минувшей неделе должна была рассматривать уголовное дело Молоткова и Гинтараса Гирдзюшаса (сайчас он находится в колонии) - их обвиняют в мошенничестве, присвоении имени сотрудника СРФП, краже и похищении документа. Молотков представился сотрудником Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), побывал дома у женщины и выманил у неё почти 2000 евро.Кроме того, в отношении Молоткова возбуждено ещё одно уголовное дело – за грабёж, поэтому он в настоящее время находится под арестом.Судья Вильнюсской палаты Участкового суда Вильнюсского региона Вайда Синкявичене на минувшей неделе должна была рассматривать уголовное дело Молоткова и Гинтараса Гирдзюшаса (сайчас он находится в колонии) - их обвиняют в мошенничестве, присвоении имени сотрудника СРФП, краже и похищении документа. Заседание, однако, не состоялось, поскольку сотрудники Шяуляйского СИЗО, куда неожиданно перевезли Молоткова, не смогли обеспечить удалённую связь с обвиняемым - помещение для таких видеоконференций было занято.



«Суд не располагает информацией о том, почему перед заседанием Молоткова перевезли из Правенишкской колонии в Шяуляйское СИЗО», - отметила судья.



Заседание суда пришлось отложить.



Между тем в ходе расследования выяснилось, что после освобождения из колонии Молотков искал, где бы заработать. Он не скрывал, что употребляет наркотики, а на их покупку нужны деньги.



«Никакой помощи социальных работников я не получил, поэтому начал красть», – так оправдывался обвиняемый.



В июне прошлого года он пытался украсть 4 сковородки и термос (на сумму 233 евро), был задержан в магазине. Его тогда приговорили к лишению свободы на 1 месяц.



После возвращения из колонии он снова совершил преступление. На этот раз для него нехарактерное. Молоткову удалось обвести вокруг пальца бывшего прокурора, которая сейчас на пенсии. Он позвонил женщине и сказал, что он - сотрудник СРФП, что в ходе расследования другого преступления задержана служащая банка, у которой обнаружили немало фальшивых денег и документы, подтверждающие, что она пыталась заложить чужой дом. Кроме того, он сказал, что есть данные о контактах бывшего прокурора с сотрудницей банка и оказании ей помощи.



На самом деле экс-прокурор не имела никаких дел ни с одной служащей банка, но, тем не менее, разрешила «коллеге сотруднику СРФП» приехать к ней домой и даже дала пересчитать деньги, которые хранились у неё дома и якобы могли быть фальшивыми. Молотков не только пересчитал деньги, но и часть их забрал с собой, сказав, что это, возможно, «вещественные доказательства».



Кроме того, он украл и паспорт женщины.



Экс-прокурор поняла, что её обманули, только тогда, когда мошенник ушёл.



Молотков признался, что звонил женщине и приезжал к ней домой. Украденный паспорт он передал Гирдзюшасу. Были данные, что Молотков мог «работать» не один, но других подозреваемых не нашли.



Полицейские, которые расследовали это дело, были очень удивлены, узнав, что мошенники обманули прокурора с 40-летним стажем.



Молотков «прославился» больше 4 лет назад - 19 ноября 2015 года, сбежав из автомобиля, находившегося на территории полицейского комиссариата, прихватив с собой автомат. Беглец был в наручниках. На троллейбусе с автоматом он доехал до района Науйининкай и пошёл к знакомым в общежитие на ул. Пелесос. Той же ночью он был задержан. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 152 раза Комментарии