Хобби, ставшее профессией 🔊 Воспроизвести



С 2010 года Михаил Павлович Недовидеев занимается ручной художественной ковкой и металлопластикой, а металловедение познаёт последние лет 20. Хотя сам по профессии инженер-кораблестроитель и 25 лет строил корабли на судоверфи завода «Балтия» в Клайпеде.



Михаил – донской казак в 14-м поколении – родился и окончил среднюю школу в Ростове-на-Дону. И, как практически вся детвора того времени, активно «искал себя». Для чего посещал всевозможные и бесплатные кружки. «Только что на балет не ходил», - рассказывает Михаил.



Школа, где учился Михаил, была с техническим уклоном. А ещё в ней был кружок городской детской Художественной школы, где учили азам искусства, рисованию. И вместе с аттестатом Михаил получил документ об окончании этих школьных курсов, которые посещал с 7-го по 10-й класс. Такое дополнительное образование заложило основательный фундамент будущих интересов и надолго связало Недовидеева с миром живописи. Михаил – донской казак в 14-м поколении – родился и окончил среднюю школу в Ростове-на-Дону. И, как практически вся детвора того времени, активно «искал себя». Для чего посещал всевозможные и бесплатные кружки. «Только что на балет не ходил», - рассказывает Михаил.Школа, где учился Михаил, была с техническим уклоном. А ещё в ней был кружок городской детской Художественной школы, где учили азам искусства, рисованию. И вместе с аттестатом Михаил получил документ об окончании этих школьных курсов, которые посещал с 7-го по 10-й класс. Такое дополнительное образование заложило основательный фундамент будущих интересов и надолго связало Недовидеева с миром живописи.



Старания и мастерство Михаила было оценено… таможней: однажды таможенники вызвали специалиста-эксперта, чтобы оценить возможность подлинности выполненной им картины В.Поленова «Бабушкин сад», этого наиболее пронзительного шедевра живописи с грустью по уходящим в историю «дворянским гнёздам».







После такой высокой оценки копию сразу же купил ценитель из Варшавы.



- Пришло время, когда забросил и краски, и холсты, потому что понравилось другое - раскалённый метал, огонь, - рассказывает Михаил Павлович. - Рисовать нравится. Это умение постоянно используется и в новом увлечении: в голове надо сначала «нарисовать» изделие.



После окончания средней школы, в 1977 году, он с товарищем приехал в Каунас, к родственникам. Поступили в Каунасский политехнический институт (так Каунасский технологический университет назывался в 1951–1990 годах), проучились до весны, после чего парней от Литовского морского пароходства направили на учёбу в Одесский институт инженеров морского флота. В то время такое обучение и подобные переезды были в порядке вещей – была же одна большая страна.



После института получил направление на 7-й судоремонтный завод Клайпеды, а потом 25 лет работал на судостроительном заводе «Балтия», занимался корпусами судов.



Со временем Михаил всё чаще стал захаживать в кузню, наблюдал за работой кузнецов, любовался отблесками огня.



Сначала у Михаила появился уголок, куда он по субботам приходил встретиться с захватившим его новым хобби. А с 2010 года, после сокращения, кузнечное дело переросло в основную работу, он стал художником по металлу, его творческая личность в этой деятельности раскрылась в полной мере. Кардинальные перемены произошли из-за сложившейся жизненной ситуации.











Михаил окунулся и в работу, и в историю использования человечеством железа, которая берёт своё начало в доисторические времена. Посещал кафедру по обработке металла в Санкт-Петербургском институте прикладного искусства. Оказывается, что на традиционные пленэры кузнецов в Клайпеду приезжали не только мастера из разных стран, но и профессора этого института.



А ещё я узнала, кто помог сохранить и продолжить работу музею кузнечного дела в Клайпеде; что существуют разные школы и направления ковки, например, Псковская или Суздальская, которые нашему мастеру легко различить в кованых балконах или дверях.



Хранится в Санкт-Петербурге уникальное дерево - Пальма Мерцалова, она выкована в 1895 году кузнецом Алексеем Мерцаловым из Донецка и получила на Всемирной Парижской выставке 1900 года Гран-при.



Пальма – внимание! – изготовлена из цельного стального рельса, без сварки и соединений, а листья её пружинят, хотя выкованы из стали и составляют единое целое со стволом. Технология производства уникальна, повторить такое чудо до сих пор не удалось никому.



Михаил Павлович увлечённо и много говорил об истории железа и уникальных вещах из него, а о его личных работах пришлось рассказывать другим.



О работах



Вот что поведал Николай Логвин, давний поклонник творчества Михаила: «Сотрудничать с Покрово-Никольским морским храмом мастер начал в 2005 году. Капитан Сергей Рабцевич привлёк Михаила и стал инициатором изготовления поручней с морской символикой у входа в Никольский придел, Сергей сам купил необходимые для этого материалы. А средства на перила крыльца (паперти) собирали моряки города. Основная работа - изготовление кованой ограды вокруг храма заняла несколько лет. Было сделано 80 пролётов – примерно 350 метров по периметру. В узоры ограды вплетены морские узлы из троса, якоря. Двустворчатые ворота украшает образ в ладье, в котором угадывается символ святителя Николая - покровителя людей, моряков, путешественников. Лампада на Поклонном кресте, ворота внутреннего двора дома настоятеля, оригинальная стойка для велосипедов и все другие металлические части тоже с любовью и душой выкованы Михаилом».



Выполненный мастером декор Покрово-Никольского храма украшает город.











- Где вы берёте материал для таких масштабных работ? – спрашиваю у автора кованых изделий.



- В магазинах торговли металлом, где металл покупают заводы, а необходимое для скульптурок можно найти в металлоломе. Сейчас в мастерской примерно 60 готовых изделий: наборы для каминов, светильники. Мои работы есть в частных коллекциях Франции, Германии, Латвии, России. Первой работой стал светильник, в основе которого старый утюг и на куриной ножке держится абажур. Есть пушка и карета в натуральную величину - просто захотелось сделать.



- Как используете такие объёмные вещи?



- Они ждут своего покупателя!



- Кто-то помогает в работе?



- Практически всё делаю один. Посторонние мешают. А вот устанавливать ограду помогали прихожане.







Признание



В год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне посольство России в Хельсинки именно Михаила выбрало для установки ограды у памятника трём командам советских моряков-подводников, погибших в этих краях в конце 1942 года. Сделать ограду в Литве, привезти и установить на кладбище в районе г. Еспоо оказалось юридически проще, чем всё делать на месте. В августе 2020 года ограда была установлена.







- Чем вы занимаетесь сейчас?



- Делаю уголок для барбекю: три стены и навес. Высота 2 метра, глубина 1,5 метра. Заказал русский из Хельсинки, там сейчас подобное очень популярно. Стены изделия резные - на темы лесных пейзажей, с оленями и оленятами. Само изготовление займёт порядка недели. Но надо придумать, эскиз оформить, согласовать с заказчиком, не всегда это бывает с первого раза. Творчество – дорогое удовольствие: надо долго ничего не делать, созреть для новой работы, надо всё сочинить – это не поточное производство! Наука о металле – бескрайняя.







Заказчик, к слову, - русский, дальний-дальний потомок Ермака, казачьего атамана, положившего начало русскому покорению Сибири. Приятно делать для земляка.



Он рисовал пейзажи, улочки старых городов, а вот портреты ему не нравились. Делал на заказ копии работ известных художников. Например, копировал картины русского художника Василия Поленова (1844-1927). Специально для этого посещал Третьяковскую галерею, рассматривал подлинники, чтобы делать один в один.Старания и мастерство Михаила было оценено… таможней: однажды таможенники вызвали специалиста-эксперта, чтобы оценить возможность подлинности выполненной им картины В.Поленова «Бабушкин сад», этого наиболее пронзительного шедевра живописи с грустью по уходящим в историю «дворянским гнёздам».После такой высокой оценки копию сразу же купил ценитель из Варшавы.- Пришло время, когда забросил и краски, и холсты, потому что понравилось другое - раскалённый метал, огонь, - рассказывает Михаил Павлович. - Рисовать нравится. Это умение постоянно используется и в новом увлечении: в голове надо сначала «нарисовать» изделие.После окончания средней школы, в 1977 году, он с товарищем приехал в Каунас, к родственникам. Поступили в Каунасский политехнический институт (так Каунасский технологический университет назывался в 1951–1990 годах), проучились до весны, после чего парней от Литовского морского пароходства направили на учёбу в Одесский институт инженеров морского флота. В то время такое обучение и подобные переезды были в порядке вещей – была же одна большая страна.После института получил направление на 7-й судоремонтный завод Клайпеды, а потом 25 лет работал на судостроительном заводе «Балтия», занимался корпусами судов.Со временем Михаил всё чаще стал захаживать в кузню, наблюдал за работой кузнецов, любовался отблесками огня.Сначала у Михаила появился уголок, куда он по субботам приходил встретиться с захватившим его новым хобби. А с 2010 года, после сокращения, кузнечное дело переросло в основную работу, он стал художником по металлу, его творческая личность в этой деятельности раскрылась в полной мере. Кардинальные перемены произошли из-за сложившейся жизненной ситуации.Михаил окунулся и в работу, и в историю использования человечеством железа, которая берёт своё начало в доисторические времена. Посещал кафедру по обработке металла в Санкт-Петербургском институте прикладного искусства. Оказывается, что на традиционные пленэры кузнецов в Клайпеду приезжали не только мастера из разных стран, но и профессора этого института.А ещё я узнала, кто помог сохранить и продолжить работу музею кузнечного дела в Клайпеде; что существуют разные школы и направления ковки, например, Псковская или Суздальская, которые нашему мастеру легко различить в кованых балконах или дверях.Хранится в Санкт-Петербурге уникальное дерево - Пальма Мерцалова, она выкована в 1895 году кузнецом Алексеем Мерцаловым из Донецка и получила на Всемирной Парижской выставке 1900 года Гран-при.Пальма – внимание! – изготовлена из цельного стального рельса, без сварки и соединений, а листья её пружинят, хотя выкованы из стали и составляют единое целое со стволом. Технология производства уникальна, повторить такое чудо до сих пор не удалось никому.Михаил Павлович увлечённо и много говорил об истории железа и уникальных вещах из него, а о его личных работах пришлось рассказывать другим.Вот что поведал Николай Логвин, давний поклонник творчества Михаила: «Сотрудничать с Покрово-Никольским морским храмом мастер начал в 2005 году. Капитан Сергей Рабцевич привлёк Михаила и стал инициатором изготовления поручней с морской символикой у входа в Никольский придел, Сергей сам купил необходимые для этого материалы. А средства на перила крыльца (паперти) собирали моряки города. Основная работа - изготовление кованой ограды вокруг храма заняла несколько лет. Было сделано 80 пролётов – примерно 350 метров по периметру. В узоры ограды вплетены морские узлы из троса, якоря. Двустворчатые ворота украшает образ в ладье, в котором угадывается символ святителя Николая - покровителя людей, моряков, путешественников. Лампада на Поклонном кресте, ворота внутреннего двора дома настоятеля, оригинальная стойка для велосипедов и все другие металлические части тоже с любовью и душой выкованы Михаилом».Выполненный мастером декор Покрово-Никольского храма украшает город.– спрашиваю у автора кованых изделий.- В магазинах торговли металлом, где металл покупают заводы, а необходимое для скульптурок можно найти в металлоломе. Сейчас в мастерской примерно 60 готовых изделий: наборы для каминов, светильники. Мои работы есть в частных коллекциях Франции, Германии, Латвии, России. Первой работой стал светильник, в основе которого старый утюг и на куриной ножке держится абажур. Есть пушка и карета в натуральную величину - просто захотелось сделать.- Они ждут своего покупателя!- Практически всё делаю один. Посторонние мешают. А вот устанавливать ограду помогали прихожане.В год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне посольство России в Хельсинки именно Михаила выбрало для установки ограды у памятника трём командам советских моряков-подводников, погибших в этих краях в конце 1942 года. Сделать ограду в Литве, привезти и установить на кладбище в районе г. Еспоо оказалось юридически проще, чем всё делать на месте. В августе 2020 года ограда была установлена.- Делаю уголок для барбекю: три стены и навес. Высота 2 метра, глубина 1,5 метра. Заказал русский из Хельсинки, там сейчас подобное очень популярно. Стены изделия резные - на темы лесных пейзажей, с оленями и оленятами. Само изготовление займёт порядка недели. Но надо придумать, эскиз оформить, согласовать с заказчиком, не всегда это бывает с первого раза. Творчество – дорогое удовольствие: надо долго ничего не делать, созреть для новой работы, надо всё сочинить – это не поточное производство! Наука о металле – бескрайняя.Заказчик, к слову, - русский, дальний-дальний потомок Ермака, казачьего атамана, положившего начало русскому покорению Сибири. Приятно делать для земляка. Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Михаил Павлович Недовидеев, Михаил Недовидеев, Недовидеев Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 География: Литва, Каунас — статья прочитана 232 раза Комментарии