Здесь раздают удачу

Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"
В мире есть множество мест, где после исполнения каких-либо нехитрых обязательных действий удача и счастье вам будут просто гарантированы, а все ваши желания непременно сбудутся.
Как правило, в роли подобных раздатчиков выступают памятники или скульптурные композиции. Чтобы «подписаться» на счастье или удачу, достаточно потереть какую-то часть памятника и загадать желание.
Иной раз это действо и его результат оказываются настолько неожиданными, что возле подобных мест впору ставить табличку «Детям до 16 лет подход запрещён». Впрочем, толку-то от таких табличек, если часть какого-то бронзового памятника делают ярко сверкающей очень даже взрослые люди.
Впрочем, мы удалились от главной мысли, а она такова: «Обзор» в конце прошлого года задался безобидным, на первый взгляд, вопросом: а какие в Вильнюсе существуют места, работающие на исполнение желаний?
После долгих воспоминаний и консультаций со знакомыми были найдены всего лишь два таких объекта. Долгий поиск в литовском сегменте интернета добавил к ним ещё один, подсказанный порталом lithuania.travel.
На первом месте, вне всяких сомнений, - «Пузо счастья», подаренное городу в июле 2013 года скульптором Ромуальдасом Квинтасом, к сожалению, ушедшим из жизни в октябре 2018 года.
Бронзовый барельеф «Sėkmės pilvas» диаметром 40 см, называемый в народе и в СМИ по-разному: и «Чрево успеха», и «Живот успеха» (но «Обзору» нравится наш вариант, приведённый выше), находится в центре литовской столицы, на улице Вильняус. Он вмонтирован в стену отеля «Novotel Vilnius Center» и гарантирует помощь, прежде всего, начинающим бизнесменам. Чтобы повезло в бизнесе, достаточно погладить «пузико».
Плитка, созданная художником Гитянисом Умбрасасом, срабатывает, если, стоя на ней, вращаться вокруг своей оси. И чем больше оборотов, тем вероятнее успех!
А вот о третьем чудесном месте известно гораздо меньше. Это скульптура «Кот». Она находится на заборе в сквере, в микрорайоне Ужупис (ул. Полоцко, 2).
«Кошка не должна любить своего хозяина, но она должна помогать ему в трудную минуту», - гласит 13-я статья знаменитой Конституции Ужуписа.
Согласитесь, что это удивительно: в самом большом и самом древнем городе Литвы всего лишь три места, где можно загадывать желания!
Ну, не пойдёшь же ты к «канализационной трубе», чтобы тереть её и приговаривать, чего же ты хочешь. Таким способом только в психушку можно попасть.
На первом месте, вне всяких сомнений, - «Пузо счастья», подаренное городу в июле 2013 года скульптором Ромуальдасом Квинтасом, к сожалению, ушедшим из жизни в октябре 2018 года.
Бронзовый барельеф «Sėkmės pilvas» диаметром 40 см, называемый в народе и в СМИ по-разному: и «Чрево успеха», и «Живот успеха» (но «Обзору» нравится наш вариант, приведённый выше), находится в центре литовской столицы, на улице Вильняус. Он вмонтирован в стену отеля «Novotel Vilnius Center» и гарантирует помощь, прежде всего, начинающим бизнесменам. Чтобы повезло в бизнесе, достаточно погладить «пузико».
Плитка, созданная художником Гитянисом Умбрасасом, срабатывает, если, стоя на ней, вращаться вокруг своей оси. И чем больше оборотов, тем вероятнее успех!
А вот о третьем чудесном месте известно гораздо меньше. Это скульптура «Кот». Она находится на заборе в сквере, в микрорайоне Ужупис (ул. Полоцко, 2).
«Кошка не должна любить своего хозяина, но она должна помогать ему в трудную минуту», - гласит 13-я статья знаменитой Конституции Ужуписа.
Согласитесь, что это удивительно: в самом большом и самом древнем городе Литвы всего лишь три места, где можно загадывать желания!
Ну, не пойдёшь же ты к «канализационной трубе», чтобы тереть её и приговаривать, чего же ты хочешь. Таким способом только в психушку можно попасть.