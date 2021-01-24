Здесь раздают удачу 🔊 Воспроизвести



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



В мире есть множество мест, где после исполнения каких-либо нехитрых обязательных действий удача и счастье вам будут просто гарантированы, а все ваши желания непременно сбудутся.



Как правило, в роли подобных раздатчиков выступают памятники или скульптурные композиции. Чтобы «подписаться» на счастье или удачу, достаточно потереть какую-то часть памятника и загадать желание.



Иной раз это действо и его результат оказываются настолько неожиданными, что возле подобных мест впору ставить табличку «Детям до 16 лет подход запрещён». Впрочем, толку-то от таких табличек, если часть какого-то бронзового памятника делают ярко сверкающей очень даже взрослые люди.



Впрочем, мы удалились от главной мысли, а она такова: «Обзор» в конце прошлого года задался безобидным, на первый взгляд, вопросом: а какие в Вильнюсе существуют места, работающие на исполнение желаний? Как правило, в роли подобных раздатчиков выступают памятники или скульптурные композиции. Чтобы «подписаться» на счастье или удачу, достаточно потереть какую-то часть памятника и загадать желание.Иной раз это действо и его результат оказываются настолько неожиданными, что возле подобных мест впору ставить табличку «Детям до 16 лет подход запрещён». Впрочем, толку-то от таких табличек, если часть какого-то бронзового памятника делают ярко сверкающей очень даже взрослые люди.Впрочем, мы удалились от главной мысли, а она такова: «Обзор» в конце прошлого года задался безобидным, на первый взгляд, вопросом: а какие в Вильнюсе существуют места, работающие на исполнение желаний?



На первом месте, вне всяких сомнений, - «Пузо счастья», подаренное городу в июле 2013 года скульптором Ромуальдасом Квинтасом, к сожалению, ушедшим из жизни в октябре 2018 года.



Бронзовый барельеф «Sėkmės pilvas» диаметром 40 см, называемый в народе и в СМИ по-разному: и «Чрево успеха», и «Живот успеха» (но «Обзору» нравится наш вариант, приведённый выше), находится в центре литовской столицы, на улице Вильняус. Он вмонтирован в стену отеля «Novotel Vilnius Center» и гарантирует помощь, прежде всего, начинающим бизнесменам. Чтобы повезло в бизнесе, достаточно погладить «пузико».







Плитка, созданная художником Гитянисом Умбрасасом, срабатывает, если, стоя на ней, вращаться вокруг своей оси. И чем больше оборотов, тем вероятнее успех!



А вот о третьем чудесном месте известно гораздо меньше. Это скульптура «Кот». Она находится на заборе в сквере, в микрорайоне Ужупис (ул. Полоцко, 2).







«Кошка не должна любить своего хозяина, но она должна помогать ему в трудную минуту», - гласит 13-я статья знаменитой Конституции Ужуписа.



Согласитесь, что это удивительно: в самом большом и самом древнем городе Литвы всего лишь три места, где можно загадывать желания!



Ну, не пойдёшь же ты к «канализационной трубе», чтобы тереть её и приговаривать, чего же ты хочешь. Таким способом только в психушку можно попасть. После долгих воспоминаний и консультаций со знакомыми были найдены всего лишь два таких объекта. Долгий поиск в литовском сегменте интернета добавил к ним ещё один, подсказанный порталом lithuania.travel.На первом месте, вне всяких сомнений, - «Пузо счастья», подаренное городу в июле 2013 года скульптором Ромуальдасом Квинтасом, к сожалению, ушедшим из жизни в октябре 2018 года.Бронзовый барельеф «Sėkmės pilvas» диаметром 40 см, называемый в народе и в СМИ по-разному: и «Чрево успеха», и «Живот успеха» (но «Обзору» нравится наш вариант, приведённый выше), находится в центре литовской столицы, на улице Вильняус. Он вмонтирован в стену отеля «Novotel Vilnius Center» и гарантирует помощь, прежде всего, начинающим бизнесменам. Чтобы повезло в бизнесе, достаточно погладить «пузико».Не менее известна и «Волшебная плитка», уложенная в покрытие Кафедральной площади. На ней так и написано «Stebuklas», что переводится как «Волшебство», «Чудо», следовательно, гарантия исполнения желаний – стопроцентная.Плитка, созданная художником Гитянисом Умбрасасом, срабатывает, если, стоя на ней, вращаться вокруг своей оси. И чем больше оборотов, тем вероятнее успех!А вот о третьем чудесном месте известно гораздо меньше. Это скульптура «Кот». Она находится на заборе в сквере, в микрорайоне Ужупис (ул. Полоцко, 2).«Почеши мне ушко, и страха можешь не бояться» (в литовском варианте призыв кота выглядит более поэтично: «Pakasyk man ausį – baimės nebejausi»), - шепчет кот.«Кошка не должна любить своего хозяина, но она должна помогать ему в трудную минуту», - гласит 13-я статья знаменитой Конституции Ужуписа.Согласитесь, что это удивительно: в самом большом и самом древнем городе Литвы всего лишь три места, где можно загадывать желания!Ну, не пойдёшь же ты к «канализационной трубе», чтобы тереть её и приговаривать, чего же ты хочешь. Таким способом только в психушку можно попасть. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, удача, желания, счастье, Ромуальдас Квинтас, исполнение, «Sėkmės pilvas», «Пузо счастья», «Волшебная плитка» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 108 раз Комментарии