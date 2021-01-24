Привокзальная метаморфоза 🔊 Воспроизвести Привокзальный район Вильнюса также готовится сменить свой имидж и представить его виленчанам, уверяют столичные власти на своём сайте vilnius.lt.



Как утверждает главный архитектор Вильнюсского городского самоуправления Миндаугас Пакальнис, литовская столица, прекрасно осознающая потенциал привокзального района, вынашивает идею его качественной реформы, основываясь на самых ярких примерах других европейских стран.



«В настоящее время привокзальный район, по сути, представляет собой производственную территорию, на которой ремонтируют локомотивы. И это всего в 500 метрах от Старого города. Однако скоро всё изменится. Для виленчан откроются недоступные прежде пространства, скрывающие символы истории города. Планируется, что на этой территории появится немало мест для выполнения общественных функций, а также для проживания и работы. По завершении реализации проекта обновления территории у железнодорожного вокзала «Vilnius Connect», инициированного компанией «Lietuvos geležinkeliai», этот район наконец-то превратится в полноценную часть города», – сказал М.Пакальнис. Как утверждает главный архитектор Вильнюсского городского самоуправления Миндаугас Пакальнис, литовская столица, прекрасно осознающая потенциал привокзального района, вынашивает идею его качественной реформы, основываясь на самых ярких примерах других европейских стран.«В настоящее время привокзальный район, по сути, представляет собой производственную территорию, на которой ремонтируют локомотивы. И это всего в 500 метрах от Старого города. Однако скоро всё изменится. Для виленчан откроются недоступные прежде пространства, скрывающие символы истории города. Планируется, что на этой территории появится немало мест для выполнения общественных функций, а также для проживания и работы. По завершении реализации проекта обновления территории у железнодорожного вокзала «Vilnius Connect», инициированного компанией «Lietuvos geležinkeliai», этот район наконец-то превратится в полноценную часть города», – сказал М.Пакальнис. Столичные власти по примеру городов Западной Европы планируют создать здесь современный многофункциональный район мобильности, бизнеса и досуга с оживлённой и открытой для жителей территорией, откуда удобно будет добираться в остальные микрорайоны Вильнюса, а также в другие города в Литве и за её пределами.



«В настоящее время мы готовимся объявить международный архитектурный конкурс на лучшую архитектурную идею преобразования здания Вильнюсского железнодорожного вокзала и строительства над рельсами нового сооружения для обслуживания пассажиров, терминала городского общественного транспорта и привокзальной площади», – прокомментировал М.Пакальнис.



В настоящее время разрабатывается детальный план территории, который покажет, сооружения какого размера и объёма могут быть расширены, а также, какие переходы через железнодорожные рельсы могут быть возведены. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 150 раз Комментарии