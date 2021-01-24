Крыша для баскетбола 🔊 Воспроизвести По инициативе Вильнюсского городского самоуправления рядом с прогимназией «Жяминос» будет построен спортивный комплекс, в котором разместятся три баскетбольные площадки.



Комплекс будет адаптирован как под учебный процесс, так и под официальные соревнования самого высокого уровня.



В настоящее время уже выполнено около 80% всех запланированных работ. Здесь будут не только три баскетбольные площадки, но и тренажёрный зал, раздевалки и кабинеты для тренеров. Поскольку комплекс также планируется приспособить для проведения спортивных мероприятий высокого уровня, то будут также оборудованы гардеробы для зрителей и другая необходимая инфраструктура.



На время соревнований зал будет трансформироваться: останется одна или две площадки, а на оставшуюся площадь «выедут» телескопические трибуны, вмещающие до 1400 зрителей. Комплекс будет адаптирован как под учебный процесс, так и под официальные соревнования самого высокого уровня.В настоящее время уже выполнено около 80% всех запланированных работ. Здесь будут не только три баскетбольные площадки, но и тренажёрный зал, раздевалки и кабинеты для тренеров. Поскольку комплекс также планируется приспособить для проведения спортивных мероприятий высокого уровня, то будут также оборудованы гардеробы для зрителей и другая необходимая инфраструктура.На время соревнований зал будет трансформироваться: останется одна или две площадки, а на оставшуюся площадь «выедут» телескопические трибуны, вмещающие до 1400 зрителей. Современный объект будет многофункциональным: здесь можно будет проводить соревнования не только по баскетболу, но и по другим видам спорта.



Общая площадь комплекса составит 4200 квадратных метров.



Чтобы зал был полностью подготовлен к официальным соревнованиям, его дизайн немного скорректировали. Освещение было решено изменить так, чтобы уровень освещения главной баскетбольной площадки соответствовал требованиям арен Литовской баскетбольной лиги (LKL). После изменений центральная баскетбольная площадка будет освещена с интенсивностью 2000 люкс.



Из-за этих изменений завершение строительства объекта может немного затянуться, но строительные и подрядные работы всё же должны быть завершены уже этой весной.



Помимо упомянутого спорткомплекса, в нынешнем году Вильнюс вложит средства ещё в несколько важных спортивных комплексов. Уже в 2021 году на улице Кауно двери должен открыть спортзал для гимнастики. Также будет проведена реконструкция спортплощадки Жирмунайской гимназии, оборудование плавательного бассейна в Пилайте, идёт реконструкция Центра здоровья школьников. Планируется также модернизация площадок около ряда образовательных учреждений и на 11 спортивных сооружениях в сянюниях. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 127 раз Комментарии