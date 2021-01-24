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Фестиваль света – летом



Третий Вильнюсский фестиваль света, который должен был состояться 22-25 января 2021 года, перенесён на лето из соображений общественной безопасности. По случаю дня рождения Вильнюса в ближайшие дни в городе будут освещаться только замок Гядиминаса и меч на памятнике Гядиминасу.

Традиционно во второй половине января, в день рождения Вильнюса, фестиваль, озаряющий столицу и рассеивающий тьму, собирает десятки деятелей искусств из Литвы и из-за границы, привлекая на улицы города десятки тысяч посетителей. Но из-за Covid-19 организаторы фестиваля решили перенести его на то время, которое, как ожидается, уже будет безопасным, и мы сможем во время фестиваля свободно наслаждаться художественной галереей под открытым небом в Вильнюсе.
Планируется, что фестиваль состоится летом - точная дата будет объявлена ​​позже.

«Мы собирались организовать в столице памятный фестиваль света по случаю 698-летия Вильнюса, но главное требование в отношении любого мероприятия – это безопасность всех участников и зрителей», - говорит Паулюс Юргутис, руководитель компании-организатора фестиваля «Vilniaus kultūros centras».

Цель Вильнюсского международного фестиваля света - вдохнуть жизнь в город и его жителей с помощью световых инсталляций в самое тёмное время года, согреть холодную середину зимы, подчеркнуть архитектуру города, вытащить горожан из домов на улицы и привлечь в столицу иностранных гостей.

Следите за информацией о фестивале на этих ресурсах: http://www.lightfestival.lt/ и https://www.facebook.com/VilniusLightFestival/.
"Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254
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добавлена сегодня, 24 января, 19:00

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