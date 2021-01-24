Фестиваль света – летом 🔊 Воспроизвести



Третий Вильнюсский фестиваль света, который должен был состояться 22-25 января 2021 года, перенесён на лето из соображений общественной безопасности. По случаю дня рождения Вильнюса в ближайшие дни в городе будут освещаться только замок Гядиминаса и меч на памятнике Гядиминасу.



Традиционно во второй половине января, в день рождения Вильнюса, фестиваль, озаряющий столицу и рассеивающий тьму, собирает десятки деятелей искусств из Литвы и из-за границы, привлекая на улицы города десятки тысяч посетителей. Но из-за Covid-19 организаторы фестиваля решили перенести его на то время, которое, как ожидается, уже будет безопасным, и мы сможем во время фестиваля свободно наслаждаться художественной галереей под открытым небом в Вильнюсе. Традиционно во второй половине января, в день рождения Вильнюса, фестиваль, озаряющий столицу и рассеивающий тьму, собирает десятки деятелей искусств из Литвы и из-за границы, привлекая на улицы города десятки тысяч посетителей. Но из-за Covid-19 организаторы фестиваля решили перенести его на то время, которое, как ожидается, уже будет безопасным, и мы сможем во время фестиваля свободно наслаждаться художественной галереей под открытым небом в Вильнюсе. Планируется, что фестиваль состоится летом - точная дата будет объявлена ​​позже.



«Мы собирались организовать в столице памятный фестиваль света по случаю 698-летия Вильнюса, но главное требование в отношении любого мероприятия – это безопасность всех участников и зрителей», - говорит Паулюс Юргутис, руководитель компании-организатора фестиваля «Vilniaus kultūros centras».



Цель Вильнюсского международного фестиваля света - вдохнуть жизнь в город и его жителей с помощью световых инсталляций в самое тёмное время года, согреть холодную середину зимы, подчеркнуть архитектуру города, вытащить горожан из домов на улицы и привлечь в столицу иностранных гостей.



Следите за информацией о фестивале на этих ресурсах: http://www.lightfestival.lt/ и https://www.facebook.com/VilniusLightFestival/. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 143 раза Комментарии