Дома вместе с «Tele2»: эксклюзивные предложения для домашнего интернета, телефонов и телевизоров 🔊 Воспроизвести







Если вы работаете или учитесь дома, очень важно запланировать время для отдыха и приятных развлечений. Новые предложения «Tele2» для всей семьи уже ждут вас в интернет-магазине www.tele2.lt.



«Самое главное сейчас - безопасность. Лучший способ для её обеспечения – дома со своей семьёй. Вот поэтому мы предлагаем особенно благоприятные условия для оформления новых тарифных планов и приобретения интеллектуальных устройств», – говорит генеральный директор «Tele2» по Литве и странам Балтии Пятрас Масюлис.



«Свободный интернет» для всей семьи – всего от 3,99 евро/мес.



Сейчас, как никогда, важно качественное подключение к интернету. Его обеспечит «Свободный интернет «Tele2». Воспользуйтесь нашим ценным предложением – сейчас для всех, имеющих хотя бы один разговорный план в сети «Tele2», «Свободный интернет» стоит дешевле. Чем больше у вас номеров, тем больше вы экономите. «Самое главное сейчас - безопасность. Лучший способ для её обеспечения – дома со своей семьёй. Вот поэтому мы предлагаем особенно благоприятные условия для оформления новых тарифных планов и приобретения интеллектуальных устройств», – говорит генеральный директор «Tele2» по Литве и странам Балтии Пятрас Масюлис.Сейчас, как никогда, важно качественное подключение к интернету. Его обеспечит «Свободный интернет «Tele2». Воспользуйтесь нашим ценным предложением – сейчас для всех, имеющих хотя бы один разговорный план в сети «Tele2», «Свободный интернет» стоит дешевле. Чем больше у вас номеров, тем больше вы экономите.



Если в период действия договора о «Свободном интернете» расторгается договор о тарифном разговорном плане, прекращается и действие скидки на интернет.



Телефоны с первоначальным взносом от 1 евро



Хорошие новости для желающих приобрести новый телефон. Сейчас вы можете выбирать из множества смартфонов, первоначальный взнос за которые начинается всего от 1 евро, а ежемесячная плата – от 9,91 евро. Например, на таких условиях вы можете приобрести мощный телефон «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (128 Гб).



Купить телефоны можно, уплатив всю сумму сразу или проводя указанные ежемесячные платежи по любому из объявленных на www.tele2.lt тарифных планов «Tele2» по договору на 24 месяца.



Телевизоры – от 2,63 евро/мес.



Новый телевизор – отличный подарок для всей семьи. В настоящее время, заказав телевизор с 24-месячным безлимитным тарифным планом «Свободного интернета» и смарт-телевидением «Go3», вы сможете приобрести его по цене всего от 2,63 евро/мес. Кроме того, сейчас предоставляется 50-процентная скидка на ТВ-приставку. Выбирать можно из указанных моделей телевизоров «Xiaomi», «Samsung», «Philips» и «LG».



Стоимость пакета интернета и смарт-телевидения начинается всего от 21,64 евро/мес. Срок выплаты за оборудование – 36 мес. или 24 мес., первоначальный взнос – всего от 1 евро. Стоимость модема в предложение не включена и начинается всего от 2,5 евро/мес.











Пользоваться смарт-телевидением «Go3» можно бесплатно 3 месяца



Долгие зимние вечера вам непременно скрасит смарт-телевидение «Tele2» «Go3». В нём вы найдёте телеканалы с прямой трансляцией и огромную библиотеку с фильмами, сериалами, анимацией, документалистикой или спортивными трансляциями. Воспользоваться телевидением вы сможете на всех своих смарт-устройствах – от телефонов до телевизоров.



Сейчас попробовать воспользоваться телевидением «Go3» можно бесплатно. Предложение распространяется на телепакет «TV + Filmai». Вы сможете бесплатно пользоваться им целых 3 месяца. В пакет входят 35 телеканалов c 7-дневной функцией архивирования и более 7400 часов контента различных жанров для кинолюбителей.



Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. При приобретении устройств дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены. Если в сети «Tele2» на имя одного пользователя у вас имеется три и более тарифных разговорных планов, «Свободный интернет» вы приобретёте всего от 3,99 евро/мес. При наличии двух разговорных планов за «Свободный интернет» вам придётся платить всего от 4,99 евро/мес. Если у вас один разговорный план, то «Свободный интернет» вы сможете заказать по цене от 5,99 евро/мес.Если в период действия договора о «Свободном интернете» расторгается договор о тарифном разговорном плане, прекращается и действие скидки на интернет.Хорошие новости для желающих приобрести новый телефон. Сейчас вы можете выбирать из множества смартфонов, первоначальный взнос за которые начинается всего от 1 евро, а ежемесячная плата – от 9,91 евро. Например, на таких условиях вы можете приобрести мощный телефон «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» (128 Гб).Купить телефоны можно, уплатив всю сумму сразу или проводя указанные ежемесячные платежи по любому из объявленных на www.tele2.lt тарифных планов «Tele2» по договору на 24 месяца.Новый телевизор – отличный подарок для всей семьи. В настоящее время, заказав телевизор с 24-месячным безлимитным тарифным планом «Свободного интернета» и смарт-телевидением «Go3», вы сможете приобрести его по цене всего от 2,63 евро/мес. Кроме того, сейчас предоставляется 50-процентная скидка на ТВ-приставку. Выбирать можно из указанных моделей телевизоров «Xiaomi», «Samsung», «Philips» и «LG».Стоимость пакета интернета и смарт-телевидения начинается всего от 21,64 евро/мес. Срок выплаты за оборудование – 36 мес. или 24 мес., первоначальный взнос – всего от 1 евро. Стоимость модема в предложение не включена и начинается всего от 2,5 евро/мес.Долгие зимние вечера вам непременно скрасит смарт-телевидение «Tele2» «Go3». В нём вы найдёте телеканалы с прямой трансляцией и огромную библиотеку с фильмами, сериалами, анимацией, документалистикой или спортивными трансляциями. Воспользоваться телевидением вы сможете на всех своих смарт-устройствах – от телефонов до телевизоров.Сейчас попробовать воспользоваться телевидением «Go3» можно бесплатно. Предложение распространяется на телепакет «TV + Filmai». Вы сможете бесплатно пользоваться им целых 3 месяца. В пакет входят 35 телеканалов c 7-дневной функцией архивирования и более 7400 часов контента различных жанров для кинолюбителей.Более подробно о предложениях и акциях можно узнать на www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117. При приобретении устройств дополнительно взимается единовременная плата за электронный носитель. Время акции и количество устройств ограничены. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: тариф, Tele2, предложения Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 86 раз Комментарии