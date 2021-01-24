Поспешите реновировать свой многоквартирный дом 🔊 Воспроизвести Реновированный жилой дом в Зарасай. Фото из архива BETA.



Несмотря на создаваемые карантином трудности в прошлом году в рамках Программы модернизации многоквартирных домов было обновлено более 300 домов, сообщает Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA).



Всего за последние восемь лет реновировано более 2600 многоквартирных домов. Сегодня около ста тысяч семей живут в обновлённых домах, где в среднем экономится 50–70 процентов тепловой энергии. Работы продолжаются, и в настоящее время в Литве обновляется ещё 1551 многоквартирный дом.



«Количество домов, модернизированных в 2020 г., говорит о том, что карантин повлиял на ход реновации, но не остановил её. Условия работы в прошлом году отличались от обычных, и это создавало определённые трудности. После того как Министерство окружающей среды объявило о приёме новых заявок на модернизацию многоквартирных домов, было замечено, что в связи с пандемией жителям многоквартирных домов трудно, а иногда и невозможно собраться, чтобы принять соответствующие решения. В связи с этим и было решено перенести срок приёма заявок на более поздний период», – говорит директор ВЕТА Валюс Сербента. Всего за последние восемь лет реновировано более 2600 многоквартирных домов. Сегодня около ста тысяч семей живут в обновлённых домах, где в среднем экономится 50–70 процентов тепловой энергии. Работы продолжаются, и в настоящее время в Литве обновляется ещё 1551 многоквартирный дом.«Количество домов, модернизированных в 2020 г., говорит о том, что карантин повлиял на ход реновации, но не остановил её. Условия работы в прошлом году отличались от обычных, и это создавало определённые трудности. После того как Министерство окружающей среды объявило о приёме новых заявок на модернизацию многоквартирных домов, было замечено, что в связи с пандемией жителям многоквартирных домов трудно, а иногда и невозможно собраться, чтобы принять соответствующие решения. В связи с этим и было решено перенести срок приёма заявок на более поздний период», – говорит директор ВЕТА Валюс Сербента. Продлён срок приёма заявок



Сейчас благоприятное время для желающих реновировать свой многоквартирный дом – срок подачи заявок продлён в связи с высокой заинтересованностью жителей и более долгим временем принятия решений в период карантина.



В 2020 г. на территории Вильнюсского самоуправления было реновировано 13 многоквартирных домов, на два меньше, чем в 2019 г. В пятёрку самоуправлений, в 2020 г. модернизировавших наибольшее количество многоквартирных домов, входят Клайпедское городское самоуправление – 28, Каунасское городское самоуправление –21, Йонавское районное самоуправление – 17, Палангское городское самоуправление – 17, Молетское районное самоуправление – 15.



Заявки на реновацию многоквартирных домов могут подавать самоуправления, управляющие объектами общего пользования многоквартирного дома и назначенные самоуправлением администраторы реализации программы по повышению энергетической эффективности. В рамках Программы реновации (модернизации) многоквартирных домов они будут приниматься до 1 июня 2021 г.



Реновация поддерживается государством – компенсируются все расходы по подготовке проекта реновации многоквартирного дома, администрированию строительства и техническому надзору за его ходом, а также 30 проц. расходов, предназначенных для реализации мер, направленных на энергосбережение. Малоимущим жильцам дополнительно предоставляется компенсация 100 проц. приходящихся на них расходов, связанных с реализацией проекта реновации.



Заявки на реновацию подаются непосредственно в Агентство энергоэффективности в жилом секторе (они принимаются во всех региональных отделениях ВЕТА) или посредством почтовых и курьерских услуг.



Подробную информацию можно получить по бесплатной телефонной линии 8 800 200 12. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 145 раз Комментарии