Потребители всё чаще пользуются онлайн-услугами 🔊 Воспроизвести В последние годы различные услуги стремительно переходят в интернет-пространство, а пандемия лишь ускорила эту тенденцию. И это неудивительно – жители выбирают этот способ не только из-за удобства и простоты, но и из соображений безопасности. Программа «Общественные онлайн-услуги» остаётся одной из наиболее популярных бесплатных образовательных программ, организуемых проектом «Prisijungusi Lietuva».



От регистрации транспортных средств до сделок по купле-продаже



Как отмечают представители госпредприятия «Регитра», популярность цифровых услуг на протяжении нескольких последних лет постоянно и стремительно растёт. К примеру, за первые девять месяцев 2020 г. онлайн предоставлено 37% услуг по регистрации транспортных средств (в прошлом году за аналогичный период – 14%, а в 2018-м – лишь 10%). Как отмечают представители госпредприятия «Регитра», популярность цифровых услуг на протяжении нескольких последних лет постоянно и стремительно растёт. К примеру, за первые девять месяцев 2020 г. онлайн предоставлено 37% услуг по регистрации транспортных средств (в прошлом году за аналогичный период – 14%, а в 2018-м – лишь 10%). Жители дистанционно выбирают и другие популярные услуги «Регитры»: заказывают водительские права, регистрируют транспортные средства, сообщают о сделках по купле-продаже, заказывают новые регистрационные свидетельства и т. д.



По утверждению гендиректора «Регитры» Саулюса Шуминаса, очевидно, что онлайн-услуги становятся неотъемлемой частью будничной жизни всё большего числа людей:



«Хотя в период весеннего карантина предоставление всех услуг было временно перенесено только в электронное пространство, после возобновления работы подразделений в мае пользование онлайн-услугами сохранилось на достаточно высоком уровне».



Постоянный рост числа пользователей



Растущую заинтересованность общественными онлайн-услугами отмечает и Комитет по развитию информационного общества (КРИО).



«По данным Департамента статистики Литвы, использование предоставляемых онлайн общественных и административных услуг постоянно растёт. В 2020 г. ими пользовались 58% жителей Литвы (16-74 лет). За три года ряды пользователей онлайн-услугами общественных структур увеличились на 10% (для сравнения: в 2019 г. – 55%, 2018-м – 51%, 2017-м – 48%). С учётом того, что основная часть жителей начала работать удалённо и в интернет-пространство переносится все больше услуг, вполне вероятно, что в 2021 г. этот рост будет ещё значительнее», – говорит заведующий отделом цифровой среды КРИО Арминас Ракаускас.



Согласно данным проведённого в октябре 2020 г. опроса жителей Литвы (16-74 лет), чаще всего на сайтах общественных структур пользуются онлайн-услугами, предоставляемыми госучреждениями (54%), гораздо реже их посещают с целью направить запрос или получить информацию по электронной почте (лишь 9% посетителей).



Кроме того, отмечается постоянный рост числа жителей, использующих идентификационную карточку для установления или подтверждения личности в онлайн-пространстве (26%).



Открывают для себя онлайн-услуги на бесплатных курсах



Повышение актуальности онлайн-услуг для жителей нашей страны отмечают и представители ассоциации «Langas į ateitį» («Окно в будущее»), организующей бесплатные курсы цифровой грамотности в рамках проекта «Prisijungusi Lietuva».



«Люди поняли, что электронные средства облегчают нашу будничную жизнь – мы можем получать различные услуги, не тратя на это время, нервы, и совершенно безопасно, даже не выходя из дому. Не зря одной из наиболее популярных тем проекта «Prisijungusi Lietuva» остаётся именно тема «Общественные онлайн-услуги для всех», где учат пользоваться разными онлайн-услугами: декларировать место жительства, регистрироваться на визит к врачу или на экзамен по вождению, подавать годовую декларацию о доходах, прошения в «Содру», Налоговую инспекцию, другие учреждения, пользоваться электронной подписью и так далее, – говорит Юргита Василавичюте-Гарункштене, представитель ассоциации «Окно в будущее». Она напоминает, что обучение проводится на литовском, русском и польском языках.



О проекте «Prisijungusi Lietuva» (www.prisijungusi.lt)



Цель проекта – стимулировать жителей Литвы к всестороннему получению необходимых навыков, безопасному и ответственному пользованию интернетом, активно привлекая к этой деятельности местные общины.



Осуществляет проект Комитет по развитию информационного общества вместе с партнёрами: Ассоциацией «Langas į ateitį», Службой регулирования связи ЛР, Национальной библиотекой Литвы им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел ЛР.



Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и госбюджета Литовской Респуб­лики.



Желающие больше узнать о предоставляемых онлайн общественных услугах или научиться пользоваться ими могут зарегистрироваться на занятия цифровой грамотности по тел. +370 620 20961, mokymai@vipt.lt. Форму для регистрации можно заполнить на сайте prisijungusi.lt. "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 111 раз Комментарии