Тут пришла тётя Вера… И пожалела «Зайку» 🔊 Воспроизвести



Ф.Киркоров в Вильнюсе. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



- Тётя Вера, признайтесь честно, вы же наверняка чего-то подобного ожидали от наших новых властей? Я имею в виду недавний скандал с Киркоровым и Шуфутинским, - пояснил я на всякий случай.



- Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что политики, сражающиеся с мультяшной Машей и российскими-поп-исполнителями, обязательно продолжат это и уже как полноправные правители Литвы, - спокойно отреагировала народный политолог.



- И ничего вас не удивило в том, что сначала Литовский совет по культуре (его, конечно, ещё можно было бы назвать Советом по культуре Литвы, но первый вариант, по-моему, точнее) сначала выделил компенсации организаторам несостоявшихся концертов, в том числе и тем, кто готовил в Литве выступления Киркорова и Шуфутинского, а как последовал окрик эксперта во всех областях – Андрюса Тапинаса, власти тут же осознали свою непростительную ошибку? – спросил я соседку. - Тётя Вера, признайтесь честно, вы же наверняка чего-то подобного ожидали от наших новых властей? Я имею в виду недавний скандал с Киркоровым и Шуфутинским, - пояснил я на всякий случай.- Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что политики, сражающиеся с мультяшной Машей и российскими-поп-исполнителями, обязательно продолжат это и уже как полноправные правители Литвы, - спокойно отреагировала народный политолог.- И ничего вас не удивило в том, что сначала Литовский совет по культуре (его, конечно, ещё можно было бы назвать Советом по культуре Литвы, но первый вариант, по-моему, точнее) сначала выделил компенсации организаторам несостоявшихся концертов, в том числе и тем, кто готовил в Литве выступления Киркорова и Шуфутинского, а как последовал окрик эксперта во всех областях – Андрюса Тапинаса, власти тут же осознали свою непростительную ошибку? – спросил я соседку. - А тебя разве удивило? Нынешний вице-министр культуры, а ранее – как раз руководитель ЛСК Дайна Урбанавичене оправдывалась тем, что при распределении субсидий учитывались только экономические и юридические аспекты. Но теперь во главу угла будет поставлен ценностный подход! А кто у нас давно уже определяет, что является ценностью для Литвы? Неудивительно, что министр культуры, которая (культура, а не министр), говорят, должна наводить мосты между народами, тоже поспешил откреститься от «оппортунизма», - сказала тётя Вера.



- Это вы о том, что министр Симонас Кайрис признал, что субсидии были выделены «из-за порочного прежнего порядка субсидирования» и что теперь минкульт «тщательнЕе» будет смотреть на «сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов»? А он ещё пообещал воспитывать у общества вкус и обеспечить максимальную доступность качественного контента, - дополнил я объективности ради.



- Поэтому чего уж тут удивляться, что председатель парламентского комитета иностранных дел консерватор Жигимантас Павилёнис, после возвращения из США с поста посла Литвы проявляющий себя исключительно на фронте борьбы с Путиным и Лукашенко, напрямую требует запретить въезд в Литву людей, использующих мягкие меры пропаганды, а для этого надо создать единую межведомственную систему. К чему он, к слову, вместе со своим соратником Лауринасом Кащюнасом давно уже призывает, - сказала соседка. – И это при том, что сама Литва очень даже хочет развивать свою собственную мягкую силу.



- Понятное дело, что в этой ситуации министр иностранных дел и формально главный консерватор Габриэлюс Ландсбергис был просто обязан сказать своё веское слово. Правда, при этом он почему-то не стал размахивать «мечом», а призвал выработать чёткие юридические критерии, - напомнил я.



- И налоги от выступлений в Литве нашего «Зайки» там уж точно не будут присутствовать, - заверила соседка.



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P.S. Уже после нашей беседы с тётей Верой, в понедельник, агентство BNS опубликовало следующую информацию:



«Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы (МИД), в понедельник оно передало в Департамент миграции (ДМ) просьбу внести гражданина России и Болгарии Ф.Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещён въезд в Литву.



В документе, с которым обратился в ДМ министр ИД Габриэлюс Ландсбергис, говорится, что известный исполнитель во время своих многократных посещений незаконно аннексированного полуострова Крым «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».



Позднее министр на пресс-конференции подчеркнул, что участие Ф.Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».







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А во вторник, 19 января, агентство BNS под заголовком «Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещён въезд в Литву» разместило новость следующего содержания:



«Как сообщило Министерство внутренних дел, Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел во вторник внёс этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф.Киркорова вступает в силу с 19 января.



«Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», - говорит министр внутренних дел Агне Билотайте».



И КСТАТИ:



Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии, Шоу-парк Ключевые слова: запрет, Киркоров, Крым, черный список, Шуфутинский, пропутинский Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 151 раз Комментарии