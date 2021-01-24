«Самосадик я садила…» 🔊 Воспроизвести



В остальной, реальной, жизни, в принципе, тоже подобное существует. Правда, позитивный отклик при этом наблюдать приходится очень редко.



Вот, скажем, публикация в одном из последних номеров газеты «Vakaro žinios», озаглавленная «Пенсии поднимают, а они всё не растут».



В первом же абзаце её автор – известная в Литве журналистка Олава Стрикулене – ставит вопрос ребром: «За десятилетие в Литве сменились четыре главы правительства. И хотя все (или почти все) обещали увеличивать пенсии (а некоторые из них даже на самом деле их увеличили), наши сеньоры со своими доходами всё так же на дне статистики Европейского союза. Почему?» Наш ушлый народ давно уже подметил, что во многих песнях слова слушателями воспринимаются не всегда так, как их написал автор. Есть даже целое направление в интернет-творчестве, посвящённое этому явлению. К слову, всякий текст на эту тему всегда вызывает улыбки и позитив.В остальной, реальной, жизни, в принципе, тоже подобное существует. Правда, позитивный отклик при этом наблюдать приходится очень редко.Вот, скажем, публикация в одном из последних номеров газеты «Vakaro žinios», озаглавленная «Пенсии поднимают, а они всё не растут».В первом же абзаце её автор – известная в Литве журналистка Олава Стрикулене – ставит вопрос ребром: «За десятилетие в Литве сменились четыре главы правительства. И хотя все (или почти все) обещали увеличивать пенсии (а некоторые из них даже на самом деле их увеличили), наши сеньоры со своими доходами всё так же на дне статистики Европейского союза. Почему?» В поисках ответа на этот вопрос автор литовской газеты не обходит вниманием те факты, которые не очень-то ложатся в намеченное русло публикации.



Так, в статье есть упоминание о том, что в этом году, «как объявляет Министерство социальной защиты и труда, пенсия по старости для жителей страны увеличится на 9,58%». Иными словами, этот вид пенсии при наличии обязательного трудового стажа статистически будет равен 440 евро.



Факт это известный, о нём, к слову, «Обзор» уже не раз упоминал.



Но насколько серьёзно эта добавка улучшит жизнь наших пенсионеров, если по сумме всех месячных доходов литовские сеньоры (какое красивое название нашли!) старше 65 лет в списке богатых пенсионеров ЕС занимают четвёртое место снизу (их средний доход с учётом участия в рынке труда - 603 евро)?



Ниже нас – только Латвия (518), Болгария (480) и Румыния (418).



Те, кто познакомился уже с этой публикацией в газете «Vakaro žiniоs», могут заметить, что эти данные Евростата – за 2018 год, а у нас на дворе, между прочим, уже 2021-й.



Однако уже следующий факт, приведённый «Вечёркой», заставляет предположить, что и данные за 2020 год не сильно будут отличаться от данных за 2018 год, поскольку в среднем по Евросоюзу на пенсии выделяется 10% от внутреннего валового продукта (ВВП), а до 2030 года этот показатель предполагается поднять до 12,4%, тогда как Литва долгие годы на пенсии выделяла лишь 5% от ВВП. Правда, в последние годы ситуация несколько улучшилась: в 2021 году литовские пенсионеры получат 7,4% от ВВП.



Но рано радоваться, так как этот показатель очень уж напоминает «среднюю температуру по больнице», объективнее было бы обратиться к сравнению отношения средней пенсии к средней по стране зарплате (швеи, дворники и прочие могут порадоваться достижениям страны на этом направлении).



Так вот, средняя зарплата на руки, по данным Департамента статистики Литвы, в третьем квартале 2020 года составляла 927,9 евро, а средняя пенсия по старости в октябре была равна 376,56 евро, то есть 41% от средней зарплаты. А по ЕС средняя пенсия ещё в 2016 году была равна 55% от средней зарплаты. На руки.



Правда, при этом «Vakaro žinios» особо подчёркивает, что следует помнить, что есть различие между пенсией для людей, имеющих обязательный стаж, и для тех, у кого такого стажа нет. И различие это весьма существенно.



Попутно, кстати, газета замечает, что когда начинаешь углубляться в пенсионные вопросы, то выясняется, что там очень много непонятного и запутанного. Впрочем, это наши читатели и без «Вечёрки» знают.



Теперь о покупательной способности наших пенсий. Общеизвестным фактом стало то, что стоимость продуктов питания и бытовых услуг, скажем, в Германии мало чем отличается от того, что мы имеем в Литве. Нужно ли при этом напоминать, что пенсии литовского и германского пенсионеров разнятся очень сильно?



А как живут пенсионеры, скажем, в Финляндии, которую мы должны были догнать, как нам обещали три десятилетия назад?



В упомянутом выше списке пенсионерских доходов Финляндия с их 1432 евро – на 7-м месте. Выше только Дания (1434), Бельгия (1438), Германия (1553), Франция (1781), Австрия (1893) и Люксембург (2683 евро).



А может, мы все всё не так поняли, что именно поётся в пенсионных песнях литовских властей? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, пенсия, Пенсионер, уровень жизни, доход, сеньор, средняя пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 145 раз Комментарии