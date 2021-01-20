Министр: Литва готова помочь провести часть Мирового чемпионата по хоккею 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"



Литовский министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгжюдинене сказала, что Литва готова помочь Латвии в проведении части матчей Чемпионата мира по хоккею на льду, которые должны были проходить в Минске.



В среду министр обсудила это в беседе с латвийской коллегой Илгой Шуплинской, сообщило министерство.



"Соревнований по хоккею такого уровня в Литве не было, а сейчас у нас есть исторический повод. Нужно оценить возможность и предложить конкретную помощь Латвии", – отметила И. Шюгждинене.



"Литва доказала, что способна организовать спортивные соревнования самого высокого уровня. Да, это будет одним из самых больших вызовов в истории спорта в нашей стране", – сказала она. Литовский министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгжюдинене сказала, что Литва готова помочь Латвии в проведении части матчей Чемпионата мира по хоккею на льду, которые должны были проходить в Минске.В среду министр обсудила это в беседе с латвийской коллегой Илгой Шуплинской, сообщило министерство."Соревнований по хоккею такого уровня в Литве не было, а сейчас у нас есть исторический повод. Нужно оценить возможность и предложить конкретную помощь Латвии", – отметила И. Шюгждинене."Литва доказала, что способна организовать спортивные соревнования самого высокого уровня. Да, это будет одним из самых больших вызовов в истории спорта в нашей стране", – сказала она. Министр отметила, что латвийская коллега "позитивно отозвалась о такой возможности и поблагодарила Литву за полученное предложение".



Чемпионат мира по хоккею должен состояться с 21 мая по 6 июня, в нем сразятся сборные 16-ти стран.



Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что служба решила перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".



В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.



Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты.



Совет IIHF еще должен рассмотреть статус Латвии как одной из хозяек чемпионата, а также оценить возможности формата одного места, чтобы легче было соблюдать правила, связанные с COVID-19, а командам было бы проще путешествовать.



На голосовании в мае 2017 года Рига и Минск победили над финскими городами Хельсинки и Тампере.



Беларусь уже более шести месяцев сотрясают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых объявил себя победителем А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.



Оппозиция и страны Запада считают, что выборы были фальсифицированы, их победитель новичок в политике Светлана Тихановская в президентской гонке сменила своего мужа, находящегося в заключении.



Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политических заключенных и новых выборов. BNS Категории: политика, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: хоккей, Европарламент, отмена, ЧМ-2021 География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии