Спикер Сейма и МИД Литвы рассказали об ожиданиях от нового президента США 🔊 Воспроизвести Спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен



Чмилите-Нильсен назвала "важным сигналом для мира" то, что Байден и его администрация делают упор на укреплении "доверия к демократии", сообщает Sputnik Литва. Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что от избранного президента США Джо Байдена ожидают возвращения доверия Европы к Вашингтону.



"Его решение назначить Энтони Блинкена госсекретарем можно рассматривать как важный шаг в восстановлении четырехлетних ослабленных отношений США и ЕС. Литва всегда была и останется верным партнером США, понимая влияние этой страны на безопасность мира и нашего региона. В начале срока этого Сейма я поставила одной из целей восстановление доверия к политике. Которое нашему обществу необходимо постоянно", - написала она на Facebook. Чмилите-Нильсен назвала "важным сигналом для мира" то, что Байден и его администрация делают упор на укреплении "доверия к демократии", сообщает Sputnik Литва. Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что от избранного президента США Джо Байдена ожидают возвращения доверия Европы к Вашингтону."Его решение назначить Энтони Блинкена госсекретарем можно рассматривать как важный шаг в восстановлении четырехлетних ослабленных отношений США и ЕС. Литва всегда была и останется верным партнером США, понимая влияние этой страны на безопасность мира и нашего региона. В начале срока этого Сейма я поставила одной из целей восстановление доверия к политике. Которое нашему обществу необходимо постоянно", - написала она на Facebook.



Чмилите-Нильсен назвала "важным сигналом для мира" то, что Байден и его администрация делают упор на укреплении доверия к демократии. "Отличное начало нового пути", - сказала политик.



Инаугурация Джо Байдена пройдет в среду. Избранный президент США затем выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.







Министр иностранных дел Литвы Гариэлюс Ландсбергис заявил, что ожидает от новой администрации США большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой в решении таких вопросов, как санкции в отношении России.



"Многие люди здесь, в Европе, надеются на большую прогнозируемость во внешних отношениях. Мы также ощущаем, что можем надеяться на многосторонний подход к таким вопросам, как России, как санкции", – сказал Г. Ландсбергис в интервью радио BBC.



Министр сказал, что изменения не произойдут в один день, но сказал, что "надеется, что в длительной перспективе мосты будут восстановлены".



Демократ Джо Байден в среду даст присягу и станет 46-ым президентом США. Как подчеркнула председатель, обществу важна уверенность в решениях, касающихся внутренних дел страны, борьбы с пандемией, а также доверие в отношениях с зарубежными партнерами.Чмилите-Нильсен назвала "важным сигналом для мира" то, что Байден и его администрация делают упор на укреплении доверия к демократии. "Отличное начало нового пути", - сказала политик.Инаугурация Джо Байдена пройдет в среду. Избранный президент США затем выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.Министр иностранных дел Литвы Гариэлюс Ландсбергис заявил, что ожидает от новой администрации США большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой в решении таких вопросов, как санкции в отношении России."Многие люди здесь, в Европе, надеются на большую прогнозируемость во внешних отношениях. Мы также ощущаем, что можем надеяться на многосторонний подход к таким вопросам, как России, как санкции", – сказал Г. Ландсбергис в интервью радио BBC.Министр сказал, что изменения не произойдут в один день, но сказал, что "надеется, что в длительной перспективе мосты будут восстановлены".Демократ Джо Байден в среду даст присягу и станет 46-ым президентом США. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: сейм, инаугурация, Спикер, Байден География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии