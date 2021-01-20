Загрузка... Мэр Вильнюса разводится с женой 🔊 Воспроизвести © Photo : Vuilnius / S.Ziura



По его словам, нелегкое решение принял он и оно было не импульсивным и необдуманным, а, напротив, осознанным, передает



Градоначальник подчеркнул, что именно он принял решение подать на развод. Супруги были вместе 16 лет, из них 11 – в браке. Шимашюс сказал, что решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, он много рассуждал, особенно в течение тех нескольких месяцев, которые провел вдали от семьи. По его словам, нелегкое решение принял он и оно было не импульсивным и необдуманным, а, напротив, осознанным, передает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что разводится с женой Агне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook Градоначальник подчеркнул, что именно он принял решение подать на развод. Супруги были вместе 16 лет, из них 11 – в браке. Шимашюс сказал, что решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, он много рассуждал, особенно в течение тех нескольких месяцев, которые провел вдали от семьи. Мэр столицы Литвы назвал шаг к разводу "своим поражением, которое просто необходимо признать, каким бы болезненным оно ни было".



"Это решение не меняет того факта, что у нас были прекрасные моменты вместе в течение этих шестнадцати лет, мы не испытывали недостатка в уважении и поддержке друг друга, за что я благодарен Агне. Агне – сильный, искренний и хороший человек, у которого я многому научился, которому очень благодарен, очень хорошая мама. Однако со временем отношения не смогли поддерживаться, чтобы приносить радость и способствовать счастью, которого мы заслуживаем", – написал он.



Шимашюс добавил, что в скором времени начнется судебное разбирательство. Также он подчеркнул, что с его стороны никаких комментариев по этой теме больше не будет. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: мэр, развод, семья, жена, Ремигиюс ШИМАШЮС География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 90 раз Комментарии