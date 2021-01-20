Либералы ЕП рассмотрят членство В. Успасских, обвиненного в гомофобии 🔊 Воспроизвести



В среду фракция либералов Европарламента намерена рассмотреть обсудить возможность остаться в этой политической группе для председателя литовской Партии труда (ПТ) Виктора Успасских после того, как он был подвергнут критике за гомофобские комментарии.



Заседание политической группы Renew Europe начнется в 19 часов по литовскому времени.



Фракция намерена дать оценку объяснения В. Успасских по поводу видеозаписи, в которой политик использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".



На прошлой неделе В. Успасских написал коллегам по фракции письмо с извинениями. Он признал, что использованные им слова были слишком грубыми, однако заверил, что не ставил целью оскорбить все ЛГБТ-сообщество, и обвинил политических оппонентов и СМИ в предвзятой подаче информации. В среду фракция либералов Европарламента намерена рассмотреть обсудить возможность остаться в этой политической группе для председателя литовской Партии труда (ПТ) Виктора Успасских после того, как он был подвергнут критике за гомофобские комментарии.Заседание политической группы Renew Europe начнется в 19 часов по литовскому времени.Фракция намерена дать оценку объяснения В. Успасских по поводу видеозаписи, в которой политик использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".На прошлой неделе В. Успасских написал коллегам по фракции письмо с извинениями. Он признал, что использованные им слова были слишком грубыми, однако заверил, что не ставил целью оскорбить все ЛГБТ-сообщество, и обвинил политических оппонентов и СМИ в предвзятой подаче информации. Вызвавшие возмущение комментарии В. Успасских опубликовал во время прямой трансляции в фейсбуке на прошлой неделе.



"Сегодня в некоторых государствах Европы даже опасно говорить о том, что ты представитель естественной ориентации. Я не хочу, чтобы мои высказывания, передачи комментировали всякие педики, поэтому это вообще-то не для них передача. Я говорю о педиках, извращенцах, тех, кому жизнь так дала, это не их вина, что есть какое-то такое влечение, что он ощущает себя как женщина в одежде мужчины. Большинство таких людей не рекламируется, но к тем, кто прячут свой член под юбкой и выходят на улицу, крича, что они педики, извращенцы, точно нельзя терпимо относиться", – сказал В. Успасских во время трансляции.



В своих объясненияих В. Успасских заверил, что его реплики были адресованы только оскорбившим его людям, но не всему ЛГБТ-сообществу. Он пообещал в дальнейшем корректнее формулировать свои высказывания.



Извинений и объяснений от В. Успасских потребовал председатель политической группы Renew Europe, румынский политик Дачан Чолош.



В адресованном В. Успасских письме Д. Чолош заявил, что содержание видеозаписи, опубликованной депутатом, совершенно неприемлемо, полно ненависти и откровенной гомофобии. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Успасских, Европарламент, оскорбление, извинение, ЛГБТ, ЕП, фракция либералов — статья прочитана 83 раза Комментарии