Процедуры закупки быстрых тестов на антитела ЕК должна завершить в конце января 🔊 Воспроизвести



К концу января Еврокомиссия (ЕК) должна завершить процедуры закупки быстрых тестов на антитела, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



Литва в рамках этой закупки планирует закупить 600 тыс. тестов.



"После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договора со странами-членами о закупке тестов", – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.



Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро. К концу января Еврокомиссия (ЕК) должна завершить процедуры закупки быстрых тестов на антитела, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.Литва в рамках этой закупки планирует закупить 600 тыс. тестов."После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договора со странами-членами о закупке тестов", – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро. По словам представителя министерства, Литве, как и другим странам, сообщившим о потребности, планируется поставить тесты в первом квартале этого года.



Л. Зинницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количество работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.



Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здоровья сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.



Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела. BNS Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: лекарства, контроль, тесты, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 135 раз Комментарии