Процедуры закупки быстрых тестов на антитела ЕК должна завершить в конце января

К концу января Еврокомиссия (ЕК) должна завершить процедуры закупки быстрых тестов на антитела, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Литва в рамках этой закупки планирует закупить 600 тыс. тестов.
"После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договора со странами-членами о закупке тестов", – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.
Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро.
По словам представителя министерства, Литве, как и другим странам, сообщившим о потребности, планируется поставить тесты в первом квартале этого года.
Л. Зинницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количество работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.
Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здоровья сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.
Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела.
Л. Зинницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количество работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.
Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здоровья сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.
Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела.