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Процедуры закупки быстрых тестов на антитела ЕК должна завершить в конце января



К концу января Еврокомиссия (ЕК) должна завершить процедуры закупки быстрых тестов на антитела, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Литва в рамках этой закупки планирует закупить 600 тыс. тестов.

"После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договора со странами-членами о закупке тестов", – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.

Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро.
По словам представителя министерства, Литве, как и другим странам, сообщившим о потребности, планируется поставить тесты в первом квартале этого года.

Л. Зинницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количество работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.

Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здоровья сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.

Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела.
BNS
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: лекарства, контроль, тесты, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 20 января, 13:30

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