Из-за ремонта будет отключена перемычка ЛЭП в Польшей LitPol Link 🔊 Воспроизвести



По причине проводимых ремонтных работ временно отключается перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Польшей LitPol Link, сообщил оператор литовской системы электропередачи Litgrid.



Смычка не будет действовать в среду и в четверг, с 9 до 19 часов. Ремонтные работы проводятся поле того, как в субботу произошло отключение одной из двух линий, составляющих перемычку - линии Алитус-Элк в 400 киловатт.



Отключение произошло в субботу, а вечером ее действие было восстановлено. По словам оператора, причины неисправности будут выяснены после проведения исследования. По причине проводимых ремонтных работ временно отключается перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Польшей LitPol Link, сообщил оператор литовской системы электропередачи Litgrid.Смычка не будет действовать в среду и в четверг, с 9 до 19 часов. Ремонтные работы проводятся поле того, как в субботу произошло отключение одной из двух линий, составляющих перемычку - линии Алитус-Элк в 400 киловатт.Отключение произошло в субботу, а вечером ее действие было восстановлено. По словам оператора, причины неисправности будут выяснены после проведения исследования. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: ремонт, синхронизация, LitPol Link, БРЭЛЛ — статья прочитана 101 раз Комментарии