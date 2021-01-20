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Из-за ремонта будет отключена перемычка ЛЭП в Польшей LitPol Link
По причине проводимых ремонтных работ временно отключается перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Польшей LitPol Link, сообщил оператор литовской системы электропередачи Litgrid.
Смычка не будет действовать в среду и в четверг, с 9 до 19 часов. Ремонтные работы проводятся поле того, как в субботу произошло отключение одной из двух линий, составляющих перемычку - линии Алитус-Элк в 400 киловатт.
Отключение произошло в субботу, а вечером ее действие было восстановлено. По словам оператора, причины неисправности будут выяснены после проведения исследования.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: ремонт, синхронизация, LitPol Link, БРЭЛЛ
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