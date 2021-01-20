Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литва принимает надлежащие фискальные меры в ответ на негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику страны, население и систему здравоохранения, а проводимая страной фискальная политика соответствует обнародованным в июле прошлого года рекомендациям, утверждает Еврокомиссия (ЕК), дав оценку обновленному проекту бюджета на 2021 год.



В оценке ЕК отмечается, что некоторые предусмотренные в бюджете 2021 года меры, направленные на поддержание экономической активности, не выглядят временными или для них не предусмотрены средства компенсации. По мнению Комиссии, эти средства составляют около 1,8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, большая часть которых приходится на растущие социальные выплаты – 1,1% ВВП. Литва принимает надлежащие фискальные меры в ответ на негативное воздействие пандемии коронавируса на экономику страны, население и систему здравоохранения, а проводимая страной фискальная политика соответствует обнародованным в июле прошлого года рекомендациям, утверждает Еврокомиссия (ЕК), дав оценку обновленному проекту бюджета на 2021 год.В оценке ЕК отмечается, что некоторые предусмотренные в бюджете 2021 года меры, направленные на поддержание экономической активности, не выглядят временными или для них не предусмотрены средства компенсации. По мнению Комиссии, эти средства составляют около 1,8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, большая часть которых приходится на растущие социальные выплаты – 1,1% ВВП. "Литве следовало бы регулярно пересматривать использование средств помощи, их эффективность и адекватность, ей также следует быть готовой при необходимости приспособить их к меняющимся обстоятельствам", - говорится в оценке ЕК.



На 2021 год ЕК прогнозирует Литве дефицит властного сектора на уровне 7,2% ВВП, Министерство финансов прогнозирует этот дефицит в размере 7%. Проекции ЕК и Минфина по долгу властного сектора существенно не расходятся. ЕК считает, тчо в 2021 году этот долг составит 51,3% ВВП, Минфин - что 51,9% ВВП.



ЕК прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,9%, Минфин ожидает роста 2,8%.



* * *



Согласованная годовая дефляция в Литве в декабре была самой низкой среди Балтийских стран, сообщил Евростат.



В Литве дефляция составила 0,1%, в Латвии – 0,5%, в Эстонии – 0,9%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистической службы Евросоюза.



В целом в ЕС цены за год в среднем выросли на 0,3%, а только в зоне евро – снизились на 0,3%.



* * *



Аналитики банка Swedbank подсчитали, что в этом году рост зарплат в Литве будет более скромным и составит около 5%. Это будет обусловлено более медленным повышением минимальной зарплаты, а также тем, что наиболее пострадавшие от кризиса сектора не будут спешить повышать зарплату.



"Мы прогнозируем, что в этом году рост будет более сдержанным, составит около 5%, это связано с более медленным повышением минимальной месячной зарплаты, и конечное, с тем, что эти наиболее затронутые кризисом сектора не будут спешить повышать зарплаты, и там эти возможности очень быстро не появятся", – сказал на пресс-конференции в среду старший экономист банка в Литве Нериюс Мачюлис.



Прогнозируется, что в этом году инфляция повысится до 2%, а "еще более значительно вырастет в 2022 году – превысит 3%", прогнозирует банк.



Средняя начисленная зарплата в Литве (брутто)в третьем квартале 2020 года составила 1454,8 евро – на 10,4% больше, чем в июле-сентябре 2019 года, сообщил Департамент статистики.



* * *



Банк Swedbank снизил прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы на этот год до 2,7%, однако полагает, что в 2022 году рост достигнет 4,2%.



Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что прогноз снижен по причине продолжающейся пандемии.



"Не взирая на то, что мы уже видим прогресс в управлении ситуацией, мы не считаем, что эти сектора услуг, деятельность которых ограничена, и которые получают крайне ограниченные доходы – это гостиничный сектор, ресторанный – они не могут надеяться на то, что уже в конце первого или во втором квартале будут вновь процветать", – заявил Н. Мачюлис на пресс-конференции.



В ноябре прошлого года Swedbank уже снижал прогнозы роста на 2021 год до 4% (в августе ожидался показатель в 4,9%).



Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что по причине своевременно не взятой под контроль второй волны пандемии восстановление литовской экономики будет несколько запаздывать, однако перспективы остаются позитивными.



В отличие от весны 2020 года ожидания населения почти не ухудшились, и большинство на стыке годов видели более светлые перспективы экономики страны и собственные личные финансовые перспективы.



По мнению Swedbank, затянувшаяся вторая волна пандемии в Литве и в большинстве других стран Евросоюза уже вынудила государства Евросоюза более длительное время ограничивать мобильность бизнеса и населения, поэтому восстановление наиболее затронутых секторов задерживается.



Экономисты Swedbank основывались на предположении о том, что распространение вируса сильно замедлится во втором квартале года − благодаря этому можно будет отказаться от большинства ограничений.



* * *



Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в третьем квартале достигнет докризисного уровня 2019 года, хотя ее рост в этом и в следующем годах будет медленнее, чем экономики Латвии и Эстонии, утверждает главный экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис.



По его словам, такую динамику можно объяснить "базовым эффектом" – спад литовской экономики в прошлом году был меньше, чем других Балтийских стран.



"Сокращение литовской экономики в 2020 году было одним из самых низких среди Балтийских стран и государств Евросоюза. Пока у нас нет окончательной статистики, но мы не меняли свой прогноз (падения ВВП в 2020 году- BNS)на 1,7%, но фактически показать будет близок к этому. (...). Естественно, что при падении менее 2% не очень трудно добиться уровня, бывшего до пика", – сказал Н. Мачюлис в среду на пресс-конференции.



По его словам, банк прогнозирует, Латвия и Эстония достигнут докризисного уровня в последнем квартале 2021 года, а некоторые страны Евросоюза, например Италия, вернуться к прежнему уровню лишь в 2023 году.



* * *



Старший экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис считает, что самая большая неопределённость и главный риск для экономики Литвы связан со вступающим в силу в 2022 году Пакетом мобильности ЕС, и с возникающими в связи с ним вызовами для транспортного бизнеса.



"Среди всех государств Евросоюза немного таких, в которых сектор транспортировки и складирования составляет такую большую долю экономики. И как раз Пакет мобильности ЕК создает значительные риски, как в следующем году будет выглядеть автотранспортный сектор Литвы", – заявил в среду Н. Мачюлис, представляя новейшее экономическое обозрение банка.



По его словам, именно по этой причине банк снизил с 4,7 до 4,2% прогноз роста ВВП Литвы на 2022 год.



"В национальном масштабе это не будет большим шоком, но в в данное время мы это оцениваем как один из важнейших негативных факторов, и это одна из причин, по которой мы несколько снизили прогнозы роста (ВВП – BNS) на следующий год", – пояснил экономист.



По его словам, отмечаются и риски, связанные с Беларусью: насколько будет затронут транзит в Западную Европу, какое это окажет влияние на литовские компании.



* * *



Экономическая выгода от реализуемого проекта электрификации железнодорожного полотна от Кайшядориса до Клайпеды, стоимостью более 360 млн евро, превысит 1 млрд евро, заявил глава контролирующего ж/д инфраструктуры страны предприятия Литовских железных дорог LTG Infra Каролис Санковскис.



По словам Каролиса Санковскиса, экономическая выгода включает большую конкурентоспособность железных дорог, сокращение затрат и загрязняющих выбросов.



"Выгода превышает 1 млрд евро, это включает и повышение конкурентоспособности железнодорожного сектора, и сокращение затрат. На этом будет значительная экономия", – сказал BNS К. Санковскис.



По его словам, железнодорожный транспорт уже сейчас значительно менее загрязняющий, чем альтернативные виды – автодорожный или воздушный, а электрификация означает, что загрязняющих выбросов не будет вовсе.



Он отметил, что Евросоюз также ставит цели увеличения железнодорожных грузовых перевозок.



"ЕС устанавливает и направление "Зеленого курса", поэтому проекты электрификации являются одними из приоритетных. Поэтому и возможности финансирования действительно открыты", – сказал глава LTG Infra.



Литовская сеть железных дорог является одной из наименее электрифицированных в Европе, здесь показатель электрификации ж/д составляет 10% против среднего показателя по ЕС в 2018 году в 50%.



* * *



В понедельник в Литве зафиксировано рекордное высокое почти за 30 лет потребление электроэнергии, показывают предварительные данные Litgrid.



18 января в период между 10 и 11 часами совокупное потребление электроэнергии в Литве достигло 2075 мегаватт-часов. Это самый высокий показатель с 1992 года.



"Главный фактор - зимние морозы, каких не было пару лет", - сказал для пресс-релиза глава Центра управления системой Litgrid Гедрюс Радвила.



По его словам, в контексте пандемии это настраивает позитивно, так как показывает, что экономика страны остается устойчивой.



В пиковое время потребления электроэнергии 39% ее было выработано в Литве, 34% - импортировано из Швеции, 14% - из Польши, 8% - из Латвии, 5% - из Калининградской области России.



* * *



Контролируемая предприятием финансового маклерства Orion Securities вместе с партнерами компания Orion Bank, которая в этом году привлекла для развития 6 млн евро, в дальнейшем намерена получить лицензию специализированного банка. Первым об этом сообщил деловой портал vz.lt.



Это подтвердил BNS один из учредителей нового банка Алюс Якубелис, который сказал, что получить лицензию они рассчитывают в 2022 году, а со временем акции банка могут котироваться на бирже.



"Этот проект находится на довольно ранней стадии, так как само превращение в банк - длительный процесс, но планы создания специализированного банка у нас есть. Учреждно предприятие, в проекте участвует Orion Securities со своими клиентами, создавая им так возможность включиться в банковскую деятельность", - сказал BNS глава Orion Securities А. Якубелис.



"Цель - получить лицензию специализированного банка в течение 16-18 месяцев", - добавил он.



До этого времени акции Orion Bank в равных частях владели Orion Securities и компания А. Якубелиса Suprema LT. После увеличения уставного капитала Orion Bank с 10 тыс. евро до 85 тыс. евро компания привлекла 24 новых инвесторов - физических и юридических лиц, в тои числе компании Delta Investment, Orion Managing Partners, Hoptrans Holding. Часть новой эмиссии акций приобрела и Orion Securities.



Orion Bank разместиоа 750 новых акций номиналом 100 евро каждая, цена размещения которых составила 8 тыс. евро, общая стоимость эмиссии - 6 млн евро.



Orion Bank в сентябре прошлого года был учрежден компанией Suprema LT и гражданином Норвегии Стигом Роаром Мирсетом, однако последний в октябре продал свой пакет акций (50%) компании Orion Securities.



* * *



Проверка использования в Литве продукции компании SolarWinds, которая испытала кибернетическую атаку, показала, что это не оказало негативного воздействия на важную инфраструктуру, сообщил в среду Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ).



Центр проанализровал риски использования продуктов SolarWinds, которые внедрены в системах связи и информационных системах управляющих информационной инфраструктурой особой важности в Литве.



Установлено, что продукты компании использует более десяти организаций, а в одной из них была внедрена уязвимая версия программного обеспечения.



И тем не менее анализ не показал, что в этой связи была утрачена конфиденциальная информация или оказано какое-то негативное воздействие.



НЦКБ инициировал проверку рисков использования продуктов SolarWinds после того, как стало известно о киберинцидентах с ведомствами США в результате атаки на звено поставок продуктов SolarWinds (supply chain). Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии