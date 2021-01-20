О коронавирусе в Литве сегодня, 20 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1864 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включены четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 172 тыс. 60 случаев COVID-19, 110 тыс. 451 человек выздоровели, 57 тыс. 823 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончались 2514 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 54 тыс. 211 человек, двумя дозами – 6236 человек.



За минувшие сутки было взято 9421 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 828 тыс. 789. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1864 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включены четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 172 тыс. 60 случаев COVID-19, 110 тыс. 451 человек выздоровели, 57 тыс. 823 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончались 2514 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 54 тыс. 211 человек, двумя дозами – 6236 человек.За минувшие сутки было взято 9421 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 828 тыс. 789. инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии