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О коронавирусе в Литве сегодня, 20 января



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1232 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1864 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 172 тыс. 60 случаев COVID-19, 110 тыс. 451 человек выздоровели, 57 тыс. 823 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2514 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 54 тыс. 211 человек, двумя дозами – 6236 человек.

За минувшие сутки было взято 9421 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 828 тыс. 789.
инф."Обзор" BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 января, 11:05

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