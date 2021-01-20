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Ответ официального представителя МИД России в связи с планами Литвы закрыть въезд российским исполнителям



Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать заявления высокопоставленных литовских чиновников о планах внесения в «черный список» эстрадных исполнителей из России?

Ответ: Действительно, официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы. В своё время в эту страну не впустили Ансамбль песни и пляски А.В.Александрова, «Хор Турецкого», певцов Г.Лепса и О.Газманова.

На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в «черный список» Ф.Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несёт в себе «пропаганду мягкой силы».

Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий.
https://www.facebook.com/RusEmbassyLithuania/posts/2841909829401029
Категории: политика, культура, в Европе
Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, Киркоров, МИД, КНБО, артисты
География: Россия
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добавлена сегодня, 20 января, 11:30

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